Laetitia Essikov, topvrouw bij Natan: "Na 17 jaar ben ik nog steeds bang dat collecties niet op tijd klaar zijn"

Om de baan van een productmanager te begrijpen, moet men de productieketen van een modemerk bestuderen. Hoe wordt een kledingstuk dat door een ontwerper of een creatief team is bedacht, een tastbaar product? Wie coördineert de verschillende fasen in de productie van een kledingstuk? Laetitia Essikov, productmanager bij Belgisch modehuis Natan, gaf FashionUnited per e-mail antwoord op deze vragen en meer.

Wat is uw achtergrond?

“Ik ben afgestudeerd met een Régendat [een diploma behaald in drie jaar niet-universitaire studies na de middelbare school in België, bron Educalingo] in mode aan de Haute Ecole Albert Jacquard.”

“Kleding is altijd al mijn passie geweest. Ik ben opgegroeid in de wereld van het naaien dankzij mijn moeder en mijn oma die zeer goede naaisters waren. Ze maakten hun eigen jurken als ze in de winkel niet konden vinden wat ze zochten. Ik profiteerde daarvan door met restjes stof te spelen en mijn poppen aan te kleden.”

Wat houdt uw baan in?

“Productmanager zijn voor een luxehuis als Natan is een grote verantwoordelijkheid en een waar genoegen. Ik heb een veelzijdige baan die een scherpe blik, sociale vaardigheden, een goede dagelijkse organisatie, stressbestendigheid en administratieve stiptheid vereist. Ik moet de agenda's van de directie en de teams beheren met het oog op een succesvolle ontwikkeling en voortgang van de collecties, en ik moet de prioriteiten van de week weten vast te stellen.”

“Mijn voornaamste functie is om de Natan Couture-lijn van A tot Z te volgen. De productie opvolgen, materialen inkopen, sourcen, prijzen berekenen, kwaliteitscontrole, technische fiches opstellen, de onderdelen van elk kledingstuk controleren, pasvormen en shoots organiseren... het zijn allemaal taken die mijn dagen vullen.”

Wat herinnert u zich van uw sollicitatiegesprek en hoe heeft u zich daar destijds op voorbereid?

“Ik herinner het me alsof het gisteren was. Meneer Vermeulen (Edouard Vermeulen is de eigenaar van Natan, red.) nam me mee voor een rondleiding in de prachtige Natan Couture-boetiek op Avenue Louise in Brussel. Hij eindigde het gesprek door te zeggen: "Ik reken op uw professionaliteit". Sinds die dag ben ik werkzaam bij Natan.”

Stopt het werk voor u als u de deur op kantoor dichttrekt?

“Ik ben een gepassioneerde perfectionist. Ik heb nooit het gevoel dat ik aan het werk ben, dus zelfs als de dag voorbij is, is dat het nooit echt voor mij. Ik ben moeder van twee dochters en mijn privémomenten geven me energie, motiveren me en inspireren me om elke dag de mode te begrijpen.”

Is uw manier van werken veranderd sinds het begin van uw carrière?

“Ja, heel veel. Met mijn ervaring, dankzij professionele teams en een zeer veeleisend management, heb ik geleerd te anticiperen op verschillende processen, zowel creatief als technisch, en meer oplettend te zijn om mijn werk beter te kunnen ontwikkelen.”

“Een luxehuis als Natan heeft zijn eigen fabricagegeheimen die zijn producten tot zeer high-end kleding maken. Dit proces wordt elk jaar geoptimaliseerd om een uitmuntende kwaliteit te bereiken. Met technische hulpmiddelen en een personeelsbestand met hoge kwalificaties moest ik mij aanpassen, leren reorganiseren en mijn vaardigheden uitbreiden.”

Wat is de invloed van de pandemie op uw dagelijkse werk?

“In de eerste plaats herinnerde het me eraan hoe belangrijk de menselijke maat is in onze sector. Ik moest terug naar de basis en de communicatiemiddelen herzien die ons in staat stelden de regels voor afstad houden op te volgen, zoals online teamvergaderingen en het aantal aanwezigen beperken bij fysieke vergaderingen.”

Op een schaal van één tot tien, hoeveel plezier beleeft u aan uw baan?

“In alle eerlijkheid, ik zou het een tien geven. Ik hou niet van monotonie en repetitief werk. Ik denk dat het een van de weinige banen is waar je meerdere vaardigheden tegelijk kunt gebruiken. Creativiteit, organisatie, techniciteit, improvisatie, etcetera.

Wat vindt u het leukste en het minst leuke aan uw baan?

“Wat mij het minst bevalt, is de druk en de stress van de timing van de collecties gekoppeld aan het ritme van de seizoenen. Hoe onvoorzien het ontwerp of het productieproces ook mag zijn, iets waar ik geen vat op heb, de collecties moeten altijd op tijd klaar zijn. Na meer dan 17 jaar in deze business werkzaam te zijn, ben ik nog steeds bang dat collecties niet op tijd klaar zullen zijn.”

“Wat mij het meest bevalt, is het resultaat. De voldoening te zien dat ik geslaagd ben dankzij het doorzettingsvermogen, de eisen en het werk van het hele team. Het gevoel dat ‘het voorbij is’ en ik opnieuw kan beginnen.”

Hoe ontwikkelt en/of onderhoudt u uw professionele netwerk?

“De pandemieheeft de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen sterk verkleind. Voorheen ontmoette ik altijd nieuwe professionals op textielbeurzen. Nu moest ik me aanpassen en meer aanwezig zijn op digitale platforms zoals LinkedIn, waar ik mijn netwerk kon uitbreiden met nieuwe leveranciers die nieuwe producten aanbieden. Ik ben zeer trouw aan leveranciers die een stabiele kwaliteitsservice bieden.”

Hoe denkt u dat uw beroep er over tien jaar uitziet?

“Voor het voortbestaan en de ontwikkeling van dit beroep is het van belang dat de technische modeberoepen aantrekkelijk zijn voor de jeugd van morgen. Ik moedig hen aan zich te verdiepen in het beroep van naaier, patroonmaker en textielontwerper. Er is grote belangstelling voor de digitale ontwerpberoepen, maar om echt impact te maken, heb je productfabrikanten nodig die zich niet beperken tot een T-shirt en een spijkerbroek. Zonder productfabrikanten zou mijn baan niet meer bestaan.”

Wat is uw advies voor net-afgestudeerden die graag uw werk zouden willen doen?

“Ik zou hen aanraden zoveel mogelijk stages te lopen in verschillende bedrijven in de sector, zowel kleine als grote. Zo kun je de verschillende facetten van de baan zien en vervolgens de beste professionele keuzes maken. Je leert veel, en juist door onderaan te beginnen met kleine dingen leer je te observeren en te luisteren naar wat er in het bedrijf gebeurt.”

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.