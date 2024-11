Lennart Bernhoft nieuwe COO van Global Fashion Agenda

De Global Fashion Agenda (GFA) benoemt Lennart Bernhoft als nieuwe chief operating officer (COO), maakt de non-profitorganisatie bekend. Bernhoft, die in 2009 deelnam aan de eerste door GFA georganiseerde Copenhagen Fashion Summit, omschrijft zijn benoeming als "een moment om de cirkel rond te maken."

In zijn nieuwe rol werkt Bernhoft samen met het team om de stevige basis van GFA verder te versterken, de mode-industrie te verenigen en duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren. Zijn verantwoordelijkheden als COO omvatten financiële operaties, strategie-uitvoering, corporate governance en programmamanagement, evenals het leiden van de activiteiten van de Global Fashion Summit.

"We verwelkomen Lennart met enthousiasme in het GFA-team, terwijl we streven naar het volgende niveau van industriële vooruitgang," legt CEO Federica Marchionni uit. "Zijn kennis van de industrie, ervaring in het ontwikkelen van duurzame toeleveringsketens, leiderschapsvaardigheden en holistische kijk op de modewaardeketen passen perfect bij de huidige en toekomstige ambities van GFA."

Bernhoft brengt zijn recente ervaring als hoofd operations bij de Deense wijnkelder Theis Vine mee naar zijn nieuwe functie bij GFA. Eerder was hij COO en medeoprichter van reistassenfabrikant Projectkin, COO van sieradenmerk Design Letters en CEO van modemerk Mads Nørgaard.

Daarnaast verdiept hij zijn begrip van wereldwijde modetrends en consumentengedrag tijdens zijn zevenjarige verblijf in China, India en Zuidoost-Azië. In deze periode richt hij zich op het ontwikkelen van duurzame toeleveringsketens voor kledingbedrijven zoals IC Group en vervult hij de rol van sourcing director voor VF Corporation in België.

