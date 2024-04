Marco Gobbetti blijft aan als CEO bij Salvatore Ferragamo tot tenminste eind 2026

Marco Gobbetti zit sinds 2022 op de stoel als Chief Executive Officer bij Salvatore Ferragamo S.p.A. en dat zal nog even zo blijven. Het bedrijf bevestigt vandaag dat Gobbetti gedurende de termijn van de huidige raad van bestuur aan blijft als CEO. Deze termijn loop af op 31 december 2026, aldus Salvatore Ferragamo in een persbericht.

Met deze bekendmaking wordt ook gedeeld dat Gobbetti momenteel 134.766 aandelen bezit in Salvatore Ferragamo S.p.A.

Gobbetti zat jaren op de stoel als CEO van Burberry. Na bijna vijf jaar hield hij het daar voor gezien. Gobbetti was verantwoordelijk voor de transformatie van Burberry. Hij verliet Burberry destijds voor ‘een andere kans’, waarbij hij terugkeerde naar Italië en dichter bij zijn familie kon zijn’. Sinds 2022 zit hij op de stoel als CEO bij Salvatore Ferragamo. Daarnaast is hij lid van raad van toezicht bij Mercedes-Benz AG en Spring Place One Ltd.