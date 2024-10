Mister Spex benoemt Eileen Preuss tot Head of Optical Expertise

Mister Spex SE benoemt Eileen Preuss als de nieuwe Head of Optical Expertise. Sinds 1 oktober 2024 is ze verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de optische diensten van het optiek- en brillenbedrijf. Dit meldt het bedrijf in een persbericht.

Preuss brengt bijna tien jaar ervaring in de internationale optische industrie met zich mee. Haar loopbaan omvat functies waar ze ervaring heeft opgedaan in wereldwijde marketing en de strategische introductie van optische oplossingen. Het persbericht onderstreept dat haar achtergrond, gecombineerd met haar opleiding in optometrie, stelt haar in staat om optische vereisten af te stemmen op de strategische doelstellingen van Mister Spex.

Eerder maakte Mister Spex al bekend te herpositioneren en een nadruk te leggen op oogzorg en opticien expertise. De benoeming van Preuss als Head of Optical Expertise is onderdeel van het transformatieprogramma.

"We zijn verheugd om Eileen Preuss te verwelkomen als onze Head of Optical Expertise," zegt Stephan Schulz-Gohritz, CEO van Mister Spex. "Haar diepgaande ervaring en kennis van optometrie zullen essentieel zijn om de kwaliteit van onze optische diensten te verhogen en onze positie als toonaangevende omnichannel opticien te verstevigen."

Francesco Liut voegt hieraan toe: "Met Eileen Preuss aan boord halen we een ervaren en hooggekwalificeerde professional binnen die van cruciaal belang zal zijn voor het behouden en verbeteren van onze hoge optische normen. Haar expertise zal ons helpen de lat hoger te leggen op het gebied van servicekwaliteit en ervoor te zorgen dat onze klanten de best mogelijke optische zorg ontvangen."