Nanette Hogervorst nieuwe innovatieregisseur bij Modint

Ondernemer Nanette Hogervorst sluit zich aan bij sectororganisatie Modint als innovatieregisseur. Hogervorst deelt het nieuws zelfs via Linkedin. Ze volgt hiermee Rens Tap op, die per 1 januari 2025 met pensioen is gegaan.

Hogervorst is onder andere de oprichter van de Sustainable Fashion Gift Card. Dit bedrijf blijft doorgaan, zo stelt Hogervorst gerust in het bericht. “Eigenlijk werk ik weer, zoals ik dat voorheen altijd deed toen ik nog bij ING werkte. Ik had een supertoffe fulltime baan en deed daarnaast altijd met volle overgave nog iets voor mezelf. Dat is een luxe en daar ben ik super dankbaar voor.”

In de rol van innovatieregisseur gaat ze zich focussen op innovatie, onderzoek, digitalisering en circulariteit. “Oftewel: Alles waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest.”