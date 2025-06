Nederlandse ontwerper Sander Lak (Sies Marjan) komt terug met nieuw merk

Vijf jaar na het sluiten van het modemerk Sies Marjan komt Nederlandse ontwerper Sander Lak terug met een nieuw merk. Lak debuteert met het nog naamloze merk tijdens de mannenmodeweek van Parijs deze juni.

Lak maakte furore vanwege zijn elegante silhouetten, gevarieerde materiaalgebruik en uitbundig kleurenspel. Lak wordt niet voor niets ook de koning van kleur genoemd. Na het sluiten van het merk werd een koffieboek gemaakt dat de naam ‘The Colors of Sies Marjan’ kreeg. Het boek is ingedeeld op kleur van de ontwerpen en niet op de chronologische volgorde of seizoen.

Voor zijn werk won hij eerder al de CFDA Award for Emerging Talent en was hij genomineerd voor de CFDA Award Womenswear Designer of the Year.

Het merk Sies Marjan was in New York gevestigd. In 2020 sloten de deuren van het merk vanwege de economische effecten van de coronapandemie. “Covid-19 heeft een grote impact op ons gehad als jong en onafhankelijk bedrijf,” aldus Lak destijds in een persstatement. “Het is met een zwaarmoedig hart dat we de moeilijke beslissing hebben gemaakt om ons bedrijf te sluiten.”