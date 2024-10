Nieuwe CEO voor Vagabond Shoemakers

Wisseling aan de top van Vagabond Shoemakers. Het bedrijf heeft per 11 november Fredrik Ohlsson aan het hoofd staan, zo blijkt uit een bericht op LinkedIn. Ohlsson vervult vanaf dat moment de rol van CEO.

De kersverse CEO volgt Anders Odén op. Odén was 11 jaar CEO bij Vagabond Shoemakers en was in totaal 20 jaar werkzaam bij het bedrijf. Ohlsson werkte hiervoor bij Haglöfs, Brio en Thule. Hij staat bekend om het internationaal opbouwen van Zweedse merken.

“Ik kijk ernaar uit om het bedrijf en zijn unieke DNA te leren kennen en om samen met deze groep zeer bekwame mensen de voortdurende reis te navigeren”, aldus Fredrik Ohlsson.

Vagabond Shoemakers is begin dit jaar overgegaan naar een andere eigenaarsstructuur. Het bedrijf is door eigenaren Marie Nilsson Peterzén en Mats Nilsson namelijk geschonken aan de stichting Vagabond Shoemakers Foundation. Hierdoor is er nu een rentmeesterschap (of steward ownership) opgezet. De winsten van het bedrijf worden hierdoor gebruikt voor onderzoek, onderwijs en liefdadigheidsprojecten.

Er moest een keuze gemaakt worden over de toekomstige eigendomsstructuur, wat ervoor zorgde dat er een ‘simpele keuze’ werd gemaakt, zo schreef Nilsson destijds in het persbericht. “We hebben altijd gewild dat onze successen initiatieven en projecten zouden ondersteunen die in onze tijd nodig zijn. Een stichting betekent de mogelijkheid om continue en substantiële steun te bieden. Het betekent ook veel voor ons dat het bedrijf zich blijft ontwikkelen in lijn met de doelen en intenties die we hebben gesteld.”