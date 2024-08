Oeko-tex verwelkomt nieuwe CEO

Oeko-tex, het Zwitserse bedrijf bekend van diverse duurzaamheidskeurmerken, heeft Alfred J. Beerli aangesteld als CEO. Dit laat het bedrijf weten in een persbericht. Beerli is in juni aangesteld om zijn kennis en netwerk in te zetten voor duurzame en transparante processen in de internationale textiel- en lederindustrie.

De nieuwe CEO van Oeko-tex heeft als focus “dialoog en samenwerking met overheidsinstellingen, initiatieven en handelsverenigingen, waarvoor hij uitstekende expertise en een uitgebreid netwerk heeft,” aldus het persbericht. Beerli is voormalig CEO van uniQconsulting en workfashion.com, en was bestuurslid van amfori BSCI (een initiatief voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden in wereldwijde toeleveringsketens).

Beerli deelt zijn enthousiasme over zijn nieuwe takenpakket bij het bedrijf: “Ecologisch verantwoorde acties en sociale rechtvaardigheid hebben mijn professionele en privéleven gevormd. Via Oeko-tex keer ik terug naar de textielindustrie, een sector die van beide afhankelijk is.” Hij vult aan: “In de afgelopen weken heb ik me aangepast aan mijn nieuwe rol en kijk ik ernaar uit om de textiel- en lederindustrie te ondersteunen en, via Oeko-tex, een pad naar meer duurzaamheid en transparantie te bevorderen.”