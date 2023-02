Oprichters e-tailer Orangebag stappen op als directeuren

De oprichters van online modewebshop Orangebag, Tineke en René Sluiter, stappen vanaf 1 maart op als directeuren, dat laat Tineke weten via LinkedIn. Het tweetal blijft wel betrokken bij het bedrijf als aandeelhouder.

“Het is net als loslaten van je kinderen als ze volwassen worden: Orangebag is volwassen geworden en gaat haar eigen toekomst tegemoet met Arlette Huisman en het team”, schrijft de mede-oprichter. “We kijken uit naar wat de toekomst zowel ‘Orangebag zonder ons’ als ‘ons zonder Orangebag’ zal brengen, het is fijn daar open voor te kunnen staan.”

Tineke en René richtten zo’n 17,5 jaar geleden Orangebag op vanuit een zolderkamer. De online webshop biedt vrouwen- en mannenmode aan en vonden het belangrijk om online shoppen persoonlijk te maken, zo schrijven de twee op de website. “Daarom schrijven we al vanaf de eerste dag een handgeschreven, gepersonaliseerd kaartje bij iedere bestelling. We doen dat omdat we willen laten voelen dat we waarderen en dankbaar zijn voor het vertrouwen dat bij iedere bestelling weer in ons wordt gesteld.”