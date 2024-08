Puma wil groeien in het Midden-Oosten en wijzigt managementteam

Duits sportmodebedrijf Puma heeft Johan Kuhlo benoemd tot managing director voor de Golfstaten (GCC), waaronder Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Koeweit en Qatar. Deze benoeming gaat in per 1 september. Hij zal rechtstreeks rapporteren aan CEO Arne Freundt.

Kuhlo, die sinds 2015 bij Puma werkt, heeft diverse functies bekleed, waaronder Head of Corporate Strategy and Investor Relations. Recentelijk was hij managing director EEMEA Distribution, waar hij verantwoordelijk was voor meer dan 40 markten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Taner Seyis, voorheen verantwoordelijk voor de regio Midden-Oosten inclusief de Golfstaten, gaat nu leiding geven aan de nieuwe regio Turkey & Levant, die Turkije, Azerbeidzjan, Jordanië, Libanon en Irak omvat. Seyis werkt al negen jaar bij Puma en zal blijven rapporteren aan CEO Arne Freundt.

Peter Dangl, die 15 jaar bij Puma werkt en eerder Head of Product Line Management Sportstyle Apparel was, zal Kuhlo opvolgen als Director EEMEA Distribution.

Puma CEO Arne Freundt concludeert: "Gezien onze sterke groeiambities in het Midden-Oosten hebben we besloten de territoria en managementverantwoordelijkheden opnieuw af te stemmen. Johan heeft een indrukwekkend track record en Taner heeft onze geloofwaardigheid in het Midden-Oosten opgebouwd. Ik heb er vertrouwen in dat we de juiste mensen op de juiste plaatsen hebben om ons merk verder te versterken."