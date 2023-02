Roel Roelofs wordt managing director bij schoenenmerk Jan Jansen

Per 1 maart start de Nederlandse schoenentopman Roel Roelofs als managing director bij het schoenenlabel Jan Jansen. Dat schrijft hij in een bericht op Linkedin.

Roelofs heeft een uitgestrekt schoenen-cv: hij werkte in het verleden al bij Manfield en Invito, voor de schoenenlijn van Mexx en voor Fred de la Bretoniere en Shabbies, waar hij opklom tot Merchandise Director. In 2019 werd hij algemeen directeur van Fresh B.V., de holding boven Fred de la Bretoniere en Shabbies.

Het merk Jan Jansen draagt de naam van schoenenontwerper Jan Jansen, die al in de jaren zestig furore maakte met zijn uitgesproken schoenen. Het was tijdens de coronapandemie een aantal jaar stil rond het merk, tot het in 2021 werd overgenomen door de Hooijer Footwear Groep. Sindsdien levert het label weer schoenen, die nog altijd door Jansen worden ontworpen.