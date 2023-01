Sieradentweeling Vedder landt op prestigieuze ‘40 Under 40-lijst’ van Forbes Monaco

Anne en Esther Vedder, de tweeling achter sieradenmerk Vedder&Vedder, hebben een plek veroverd op de ‘40 Under 40’-lijst van de Monaco-editie van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. Ze zijn de enige Nederlandse ondernemers op de lijst van invloedrijke ondernemers die in en buiten Monaco actief zijn.

De zussen Vedder ‘bouwden hun onderneming helemaal vanaf de basis op,’ schrijft Forbes. Dankzij ‘slimme marketing en e-commerce’ maakte hun merk in zes jaar internationaal naam. Vedder&Vedder ‘blijft innoveren door te kijken naar trends en ontwikkelingen’.

Na zes jaar actief te zijn geweest in Europa willen Vedder & Vedder actief worden in zowel Monaco als Amerika, aldus Forbes. Ook zien ze kansen in Azië.

Daarnaast blijven de zussen actief in contact met verschillende beroemdheden, onder wie Sylvie Meis, Carice van Houten en Chrissy Teigen. Vorig jaar maakten ze nog een speciale sieradenlijn voor Rita Ora, en voor volgend jaar staat een samenwerking met Chrissy Teigen op de planning, zo zeiden de zussen tegenover De Ondernemer.