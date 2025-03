Spinnova's oprichter Janne Poranen keert terug als CEO

Het Finse textieltechnologiebedrijf Spinnova Plc heeft te midden van de recente onrust een oude bekende benoemd tot nieuwe CEO. Oprichter Janne Poranen neemt met onmiddellijke ingang de operationele leiding weer op zich, zo verklaart het bedrijf, dat gespecialiseerd is in duurzame vezelproductie. Vanwege de huidige "bijzondere omstandigheden" behoudt Poranen tevens zijn huidige functie als voorzitter van de raad van bestuur, aldus een persbericht.

Met deze beslissing reageert Spinnova op het recent aangekondigde vertrek van de huidige CEO Tuomas Oijala. Vorige week werd echter nog gemeld dat hij het bedrijf vanwege zijn geldende opzegtermijn tot medio september zou leiden. Oijala blijft voorlopig aan het bedrijf verbonden en zal zijn opvolger nu ondersteunen in strategische kwesties, aldus Spinnova.

Spinnova bevindt zich in een moeilijke situatie. Oprichter Poranen stond al van 2014 tot 2022 als CEO aan het roer van het bedrijf en trok zich vervolgens terug als voorzitter van de raad van bestuur. Hij keert nu in een lastige fase terug naar zijn oude functie. Het verlieslijdende bedrijf, dat vorig jaar zijn bedrijfsmodel grondig heeft gewijzigd, moest enkele dagen geleden aankondigen dat de Braziliaanse textielproducent Suzano de financiering van de gezamenlijke joint venture Woodspin stopt.

Poranen toont zich ondanks de moeilijke situatie strijdvaardig. "Ik ben zeer gemotiveerd om Spinnova te leiden en de toekomst van het bedrijf in deze nieuwe situatie vorm te geven", benadrukt hij in een verklaring. "De beslissing van Suzano om niet te investeren in de volgende stappen van de samenwerking met Spinnova was teleurstellend, maar opent ook nieuwe mogelijkheden. We zijn ons bewust van de uitdagingen die voor ons liggen, maar de intentieverklaringen die vorig jaar zijn ondertekend, hebben aangetoond dat er wereldwijd behoefte en vraag is naar ons proces."