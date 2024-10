Steamery benoemt nieuwe CEO

Het Scandinavische kledingverzorgingsbedrijf Steamery benoemt Raphael Matzker tot de nieuwe Chief Executive Officer (CEO). Frej Lewenhaupt, de voormalige CEO en medeoprichter, neemt een andere rol binnen het bedrijf op zich.

Matzker startte in 2021 bij Steamery als Chief Commercial Officer (CCO). “De afgelopen drie jaar heeft Raphael, in zijn rol als CCO bij Steamery, het groothandels- en distributienetwerk van het merk uitgebreid, nieuwe markten betreden en het bedrijf voorbereid op duurzame groei,” aldus het persbericht. Voor zijn tijd bij Steamery heeft hij verschillende internationale functies bekleed, waaronder een leiderschapsrol bij de uitbreiding van de MediaMarktSaturn Retail Group naar de Scandinavische landen.

"Ik voel me vereerd en nederig om deze nieuwe rol op me te nemen en samen te blijven werken met het geweldige team bij Steamery. De afgelopen jaren hebben we een sterk merk opgebouwd dat mensen inspireert door productinnovatie en kennis over het beter verzorgen van de kleding die ze al bezitten. Ik kijk ernaar uit om het merk en het team wereldwijd verder te ontwikkelen," zegt Matzker.

Lewenhaupt, medeoprichter van Steamery en sinds februari 2021 CEO, neemt de rol van Chief Product Officer (CPO) op zich. Over zijn nieuwe functie zegt hij: "Door terug te keren naar de positie van CPO kan ik me richten op mijn ware passie: het creëren van innovatieve producten die de manier veranderen waarop mensen voor hun kleding zorgen. Ik kijk ernaar uit om innovatie te blijven stimuleren en nauw samen te werken met Raphael nu hij zijn rol als CEO op zich neemt."

Steamery is opgericht in 2014. Het is een internationaal kledingverzorgingsbedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van innovatieve producten om mensen te helpen beter voor hun kleding te zorgen. Het bedrijf is vooral bekend om zijn lichte kledingstoomers met een minimalistisch ontwerp.