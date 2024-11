StockX kondigt CEO-wissel aan

Scott Cutler, de huidige CEO van StockX, besluit af te treden met ingang van 31 december 2024. Greg Schwartz, medeoprichter en momenteel voorzitter en COO van het bedrijf, zal zijn opvolger zijn en de rol op zich nemen per 1 januari 2025. Cutler blijft nauw samenwerken met Schwartz om een soepele overgang te waarborgen. Dit meldt een persbericht van het Amerikaanse bedrijf.

Cutler, die als CEO de afgelopen vijf jaar het bedrijf door een periode van groei en marktexpansie leidde, benadrukt dat de overgang naar Schwartz een logische stap is. "Greg is vanaf het begin mijn partner geweest in het opschalen van het bedrijf, en ik heb er vertrouwen in dat hij StockX naar het volgende niveau zal tillen," aldus Cutler.

Schwartz richtte in 2016 StockX samen met Dan Gilbert, Josh Luber en Chris Kaufman op. Sinds de oprichting heeft hij het bedrijf geleid als COO. Onder zijn toezicht breidde het bedrijf zijn activiteiten uit naar verschillende productcategorieën en markten, en versterkte het de relaties met zowel kopers als verkopers. Nu hij CEO wordt, is Schwartz vastbesloten de merkgroei van StockX verder te bevorderen, met nadruk op productinnovatie en het optimaliseren van de klantervaring.

"Het is een eer om CEO van StockX te worden," zegt Schwartz. "We hebben altijd geloofd in de potentie van dit bedrijf en ik ben trots op wat we samen hebben bereikt. Ik kijk ernaar uit om onze groei voort te zetten en de merkpositie wereldwijd verder uit te bouwen."

Het bestuur van StockX, onder leiding van voorzitter Stacy Brown-Philpot, heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Schwartz’s vermogen om het bedrijf naar nieuwe hoogten te brengen. "Greg is meer dan klaar om als CEO aan de slag te gaan en ik ben ervan overtuigd dat hij de visie en passie zal blijven brengen die StockX van zijn oprichters heeft," zegt Brown-Philpot.