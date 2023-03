Stoelendans bij de Raad van Bestuur Adidas AG

Adidas AG maakt op woensdag een aantal wisselingen in de Raad van Bestuur bekend. Zo treedt Arthur Hoeld toe als lid van de Raad van Bestuur en wordt hij verantwoordelijk voor Global Sales. Brian Grevy, verantwoordelijke voor Global Brands, treedt af en verlaat het bedrijf.

Hoeld wordt per 1 april 2023 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Daarbij komt zijn verantwoordelijkheid te liggen bij de Global Sales. Voordat hij lid van de Raad van Bestuur werd, bekleedde hij sinds 2018 de functie als managing director van de EMEA-regio en werkte hij al 25 jaar voor Adidas. Hoeld neemt het stokje over van Roland Auschel die tien jaar lid was van de Raad van Bestuur. Auschel verlaat na 33 jaar het bedrijf.

Auschel is niet de enige die het bedrijf verlaat. Grevy besluit ook zijn loopbaan niet verder bij Adidas voort te zetten. Grevy treedt per 31 maart 2023 af als lid van de Raad van Bestuur waar hij verantwoordelijk was voor Global Brands. Huidig CEO, Bjorn Gulden, neemt nu de verantwoordelijkheid voor Global Brands op zich. Gulden zal leiding geven aan de product- en marketingactiviteit van het sportmerk.

Naast een aantal wisselingen, maakt Adidas AG tevens bekend dat de huidige Chief Financial Officer, Harm Ohlmeyer, zijn functie drie jaar langer mag bekleden. De overeenkomst is verlengd tot begin 2028, zo staat in het persbericht. Ohlmeyer is sinds maart 2017 lid van de Raad van Bestuur en sinds mei dat jaar CFO van het bedrijf.

Vanaf 1 april bestaat de Raad van Bestuur van Adidas AG dus uit Bjørn Gulden (CEO), Arthur Hoeld (Global Sales), Harm Ohlmeyer (CFO), Amanda Rajkumar (Global Human Resources, People and Culture) en Martin Shankland (Global Operations).