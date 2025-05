Strategische verandering bij Omoda: Arjo Schroevers wordt Senior Controller

Arjo Schroevers, de CFO van Omoda en Assem, maakt een strategische overstap binnen de organisatie. Na zijn rol als financieel directeur (CFO) neemt hij nu de functie van Senior Controller op zich binnen de organisatie.

Schroevers, nu Senior Controller van Omoda en Assem, verklaart zijn overstap: “Ik ben iemand die echt gedreven wordt door de inhoud en krijg energie van het uitwerken van cijfermatige analyses. Juist daar kan ik de meeste waarde toevoegen. Door meer ruimte te maken om te sparren met collega’s en managers over financiële vraagstukken, draag ik bij aan scherpere inzichten en betere, goed onderbouwde besluitvorming. Dat levert niet alleen mij voldoening op, maar versterkt ook de kwaliteit van onze financiële koers."

Jan Baan, CEO van Omoda en Assem, benadrukt de waarde van Schroevers: “Arjo was precies de juiste persoon voor deze rol, vooral in een periode van snelle groei en grote strategische stappen, zoals de overname van Assem. Hij heeft de financiële scherpte die we nodig hadden en weet snel te schakelen in onze dynamische omgeving.”

Op de website van Omoda en Assem laat het bedrijf weten op zoek te zijn naar een nieuwe CFO.