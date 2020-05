Ted Baker benoemt voor het eerst een global creative director

Ted Baker plc heeft de nieuwe functie global creative director gecreëerd, zo meldt het Britse modebedrijf in een verklaring. Deze positie zal vanaf later dit jaar worden bekleed door Anthony Cuthbertson, die momenteel global design director van Topshop is.

In de nieuwe rol zal Cuthbertson verantwoordelijk zijn voor alle ‘merk-, product-, winkel- en creatieve richting-strategieën. “We kijken ernaar uit om Anthony te verwelkomen. Zijn ervaring bij een aantal spraakmakende merken heeft hem uitstekende kennis gegeven over wat er nodig is om een merk te versterken en relevanter te maken,” aldus Rachel Osborne, de onlangs aangestelde CEO van Ted Baker, in de verklaring.

Voordat Cuthbertson werkzaam was bij Topshop, was hij ontwerpdirecteur voor Roberto Cavalli in Italië. Ook werkte hij in creatieve posities bij merken als Sass and Bide, Jigsaw en Ralph Lauren.

Momenteel functioneert Michael Bastion als interim creative officer voor de heren- en damescollecties van Ted Baker.