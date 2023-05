Tom Ford duikt opnieuw de filmwereld in

Nu modemerk Tom Ford is verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Estée Lauder Companies Inc. en het een nieuwe creatief directeur en CEO krijgt, betekent dat dat de oprichter, ontwerper en tot nu toe CEO van het modemerk, Tom Ford, handen vrij krijgt om zich te focussen op andere bezigheden.

Ford gaat zich focussen op het ontwikkelen van filmprojecten via zijn productiebedrijf Fade to Black, dat meldt het productiebedrijf in een persbericht. Dat betekent dat Ford terugkeert naar de bioscoop. Hij maakte namelijk al diverse succesvolle films, waaronder ‘A Single Man’ in 2009. Deze film won verschillende prijzen, waaronder een BAFTA Award voor Beste Acteur in een Hoofdrol, AFI Film van het Jaar en de GLAAD Media Award voor Outstanding Film.

Het modemerk Tom Ford gaat verder onder leiding van Guillaume Jesel, die de functie als CEO op zich neemt. Daarnaast vervult hij de rol als voorzitter van het merk. Peter Hawkings neemt de creatieve leiding op zich. Hawkings stapt van zijn rol als senior vice president van Tom Ford menswear over naar creatief directeur en was zelfs voor een lange tijd de rechterhand van Ford zelf.