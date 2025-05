Topman Patrick Chalhoub: “Ik maak mij helemaal geen zorgen om de luxe industrie”

De Chalhoub Group draagt bij aan het succes van luxe merken door middel van joint ventures en distributieovereenkomsten. Hoewel diverse luxe modehuizen recent hun omzetten en winsten zagen dalen, ziet voorzitter en voormalig CEO Patrick Chalhoub geen reden tot zorgen over de luxe-industrie.

Chalhoub werd tijdens het World Retail Congress in Londen geïnterviewd over zijn tijd bij de groep. Het gesprek begon bij zijn overwinningen, maar keerde al snel naar de staat van de luxe-industrie op dit moment. “Ik maak mij geen zorgen”, zei Chalhoub vol vertrouwen. “Luxe is een noodzakelijkheid voor een mens. Het helpt ons te streven en het brengt plezier.”

De voorzitter geeft al snel de context dat de luxe markt en de mode-industrie in het algemeen altijd al ups and downs heeft gehad. “Kijk bijvoorbeeld naar de pandemie. Al snel kwam er revenge buying.” Chalhoub verwijst hiermee naar het feit dat na de eerste voorzichtigheid van consumenten toen de pandemie startte, er inderdaad een inhaalslag was op het moment dat de winkels weer open gingen.

“Een periode waarin men aan moet passen, dat kan zeker gebeuren.” Hij waarschuwt echter dat men niet te snel als een kat in het nauw gekke sprongen moet maken. “Kom niet in de verleiding om je waarden te verloochenen omdat je bang bent.”