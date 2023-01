Verschuivingen in top LVMH: Pietro Beccari wordt CEO Louis Vuitton, Delphine Arnault naar Dior

In de top van de grootste dochterbedrijven van luxeconcern LVMH vindt deze dagen een stoelendans plaats. CEO Michael Burke vertrekt bij Louis Vuitton, zo blijkt uit een persbericht van LVMH. Hij wordt opgevolgd door Pietro Beccari, die nu nog CEO is bij Christian Dior Couture. Beccari’s plek wordt dan weer ingenomen door Delphine Arnault, die haar functie als uitvoerend vicepresident bij Louis Vuitton verlaat.

Charles Delapalme, uitvoerend vicepresident van Christian Dior Couture, wordt daar managing director. De voorzitter en CEO van de horloge- en juwelendivisie van LVMH, Stéphane Bianchi, krijgt ook Tiffany en Repossi onder zich.

De veranderingen gaan per 1 februari in.

Dit alles volgt op eerdere verschuivingen binnen LVMH in de afgelopen maanden. Begin december kwam het nieuws naar buiten dat de broer van Delphine Arnault, Antoine Arnault, zou worden benoemd tot CEO van Christian Dior SE , de holding boven het couturemerk. Creatief directeur Alessandro Michele vertrok in november bij Gucci.

De wisseling van de wacht is voorlopig ook nog niet afgelopen, lijkt het. Gucci heeft nog geen nieuwe creatief directeur, en ook bij Louis Vuitton is nog onzeker wie de opvolger zal zijn van de in 2021 overleden ontwerper Virgil Abloh.

‘Nieuwe verantwoordelijkheden’ voor Burke, Beccari volgt op

Burke was tien jaar lang CEO bij Louis Vuitton. Hij krijgt ‘nieuwe verantwoordelijkheden’ binnen LVMH, zo is in het persbericht te lezen. Wat die verantwoordelijkheden precies zijn, wordt in het persbericht niet gespecificeerd. Wel duidelijk is dat hij direct zal samenwerken met Bernard Arnault. Arnault is voorzitter en CEO van LVMH.

Bernard Arnault prijst in het persbericht het ‘geweldige werk’ van Burke, die het bedrijf leidde in een periode van sterke groei. “Michael heeft de meest buitengewone ontwerpers en professionele teams aangetrokken en hen geholpen zich te accultureren binnen de wereld van Vuitton,” aldus Arnault. “Ik ben verheugd dat Michael aan mijn zijde verder zal gaan.”

Zijn opvolger bij Louis Vuitton, Beccari, was de afgelopen vijf jaar de drijvende kracht achter de bloei van Christian Dior. “Zijn leiderschap heeft de aantrekkingskracht en het succes van dit iconische huis vergroot,” schrijft Arnault. “Ik ben er zeker van dat hij Louis Vuitton naar het volgende niveau zal brengen.”

Eerste CEO-rol voor Delphine Arnault

Voor Delphine Arnault, dochter van de LVMH-voorzitter, is de nieuwe rol bij Christian Dior Couture een trede omhoog. Het is voor het eerst dat Arnault als CEO gaat werken, en dan direct bij een van de meeste vooraanstaande huizen van LVMH. Arnault werkte eerder al twaalf jaar lang bij Christian Dior, maar dan in minder zichtbare functies. In 2013 ging ze over naar Louis Vuitton.

Bernard Arnault noemt de aanstelling van zijn dochter bij Christian Dior Couture ‘een volgende mijlpaal in een carrière in mode en lederwaren die gedefinieerd wordt door excellentie’, zo staat in het persbericht. “Onder haar leiding nam de aantrekkingskracht van Louis Vuitton-producten aanzienlijk toe, waardoor het merk regelmatig nieuwe verkooprecords vestigde.” Het ‘scherpe inzicht en de unieke ervaring’ van Delphine Arnault zullen ‘doorslaggevend’ zijn voor Christian Dior, aldus haar vader.