Wacoal benoemt nieuwe verkoopdirecteur voor Europa

Het luxe lingerie modebedrijf Wacoal benoemt Edwin Van den Bergh per februari 2025 tot de nieuwe verkoopdirecteur van de Europese verkoopafdeling wordt. Evelyne Piegay treedt na meer dan 24 jaar als verkoopdirecteur bij het bedrijf af.

Piegay wordt in het persbericht geprezen om haar “uitzonderlijke bijdrage” aan de opbouw en expansie van Wacoal in Europa. “Evelyne heeft de fundamenten gelegd voor duurzame groei en heeft met haar visie en strategisch inzicht het bedrijf gebracht waar het nu is. Haar toewijding heeft Wacoal in Europa gepositioneerd als een merk van uitmuntendheid,” aldus Laurel Nash, wereldwijde verkoopdirecteur bij Wacoal.

Van den Bergh deelt over zijn nieuwe rol: “Het is een eer om verder te bouwen op het pad dat Evelyne in de afgelopen 24 jaar heeft geëffend. Samen met een team dat zich inzet voor sterke relaties en een onvermoeibare klantgerichtheid, gaan we de positie van Wacoal in Europa verder versterken,” zegt Van den Bergh. Zijn leiderschap staat bekend om zijn focus op langdurige klantrelaties en het inspelen op de voorkeuren van diverse consumenten.

Daarnaast maakt Wacoal bekend dat Remi Bergonzoli, die zeven jaar geleden bij het bedrijf begon en momenteel 'Head of EU Controlling' is, een nieuwe verantwoordelijkheid op zich neemt. Bergonzoli wordt nu ook verantwoordelijk voor de juridische administratie van Wacoal Europe SAS. Met zijn commerciële en analytische vaardigheden, evenals zijn grondige kennis van het Europese zakelijke landschap, speelt hij een belangrijke rol in de verdere groei en innovatie van Wacoal in Europa.