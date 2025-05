Wie is Pierpaolo Piccioli, de nieuwe creatief directeur van Balenciaga?

Gisteren maakte Kering bekend dat Pierpaolo Piccioli is aangesteld als de nieuwe creatief directeur van Balenciaga. Piccioli werd geboren in Rome op 29 augustus 1967. Hij woont in Nettuno, het kustplaatsje waar hij opgroeide, en is vader van drie kinderen: Benedetta, Pietro en Stella.

Piccioli staat bekend om zijn kenmerkende kledingstijl – een soort persoonlijk ‘uniform’ – en zijn uitgesproken opvattingen over inclusiviteit en gendergelijkheid.

In 2022 schreef hij op zijn Instagrampagina: “Ik wil dat mijn kinderen vrij zijn, ik wil dat ze kunnen zijn, hopen, dromen, zonder ook maar een moment te accepteren dat ze bang zijn, nooit. Geweld is achteruitgang, homofobie is achteruitgang, de noodzaak om de ziel te categoriseren is achteruitgang. Haat is angst en angst is gebrek aan liefde en de liefde voor zichzelf en voor de ander moet worden beschermd en gegarandeerd door solide, onwrikbare rechten.”

Van Fendi tot Balenciaga

Na zijn middelbare school ging Piccioli studeren aan het Europees Instituut voor Design in Rome. Al tijdens zijn studie werkte hij in ateliers. In 1990 begon hij bij Fendi, waar hij werkte aan het ontwerpen van tassen en andere accessoires.

Niet lang daarna stapte hij, samen met Maria Grazia Chiuri, over naar Valentino. Daar ontwikkelden ze samen een nieuwe accessoirelijn. Het werd een succesvolle poging om de rijke couturetraditie van Valentino toegankelijker te maken voor een breder publiek – zonder de oorspronkelijke zorg, creativiteit en verfijning te verliezen. In 2008 werden ze samen benoemd tot creatief directeuren van het huis.

Na het vertrek van Chiuri in 2016 werd Piccioli de enige creatief directeur van Valentino. In maart 2024 maakten hij en het modehuis bekend dat hij afscheid zou nemen van het merk.

Nu mag hij voor Balenciaga zijn eerste collectie tijdens Paris Fashion Week in oktober presenteren. Piccioli zal toezicht houden op alle categorieën in Balenciaga - dames- en herenkleding, accessoires en couture, aldus de aankondiging van Balenciaga-moeder Kering.

Een man van principes en van een vast uniform

Piccioli draagt vaak witte sneakers, een klassieke zwarte broek, een zwart T-shirt en een zonnebril. Voor de aankondiging van zijn nieuwe functie als creatief directeur van Balenciaga koos hij gisteren een foto met dezelfde look, maar dan volledig in het wit, met drie kettingen om zijn hals.

In een interview met GQ Italia in 2022 zei hij: “Ik houd van het idee van een uniform. Ik zie mezelf als een mode-arbeider. Witte sneakers, dezelfde broek, hetzelfde T-shirt. In de winter een sweatshirt of jas, in de zomer een overhemd of niets extra’s. En altijd diezelfde elastische riem. Ik kleed me al vijf of zes jaar zo.”

Zijn consequente houding geldt niet alleen voor zijn kleding, maar ook voor zijn carrière. In hetzelfde interview vertelde hij: “Ik heb bijvoorbeeld nog nooit stage gelopen. In het tweede jaar van het Europees Instituut had ik een sollicitatiegesprek en zei ik dat ik geen stage zou lopen. Als ze me wilden, moesten ze me betalen. Ik heb mensen die zo waren altijd gewaardeerd, omdat ik mezelf erin herkende. Later vertelden ze me dat ze dachten dat ik óf gek was, óf een genie. Daarom besloten ze het erop te wagen. Maar ik was me hier niet van bewust, voor mij was het een manier om, in de eerste plaats aan mezelf, te bewijzen dat wat ik graag deed een baan kon zijn en niet alleen een hobby.”