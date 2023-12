Yeezy: Russische ontwerper Gosha Rubchinskiy benoemd tot hoofd design

Gosha Rubchinskiy, een Russische ontwerper en voormalig medewerker van Adidas, is benoemd tot het nieuwe hoofd design van Ye’s (voorheen Kanye West) modemerk Yeezy. De aankondiging werd gedaan op X (voorheen Twitter) door Ye zelf. Rubchinskiy neemt de rol van hoofd design per direct op zich.

"De komst van deze legendarische Russische ontwerper naar Yeezy, het wereldmerk bij uitstek op het gebied van muziek en mode, is een mijlpaal in de designgeschiedenis”, aldus Ye.

De onthulling komt na een rustige periode voor Ye, van wie de banden met de mode-industrie werden verbroken nadat hij een reeks antisemitische opmerkingen had gemaakt en verschillende partnermerken publiekelijk had uitgescholden voor het niet nakomen van contracten, naast andere controversiële stappen. Als gevolg daarvan zag de ontwerper en artiest zijn deals met Balenciaga, Vogue, Adidas en Gap geannuleerd worden, wat resulteerde in aanzienlijke financiële verliezen voor de rapper en hem ertoe aanzette andere mogelijkheden na te jagen in een poging zijn label nieuw leven in te blazen.

De keuze voor Rubchinskiy lijkt deel uit te maken van dergelijke pogingen. De Russische ontwerper heeft samengewerkt met merken als Burberry en Levi's, naast zijn eigen gelijknamige label dat hij in 2008 oprichtte. Hij heeft ook samengewerkt met Adidas aan een aantal projecten.

De ontwerper deelde verdere details over zijn aanstaande rol bij Yeezy op zijn eigen Instagram-account, waarop stond dat het bedrijf "klaar was om spannende nieuwe projecten en samenwerkingen te omarmen die [zijn] geest van onafhankelijkheid en creatieve gedrevenheid belichamen". Als gevolg daarvan zei Rubchinskiy dat hij een nieuwe richting zou inslaan voor zijn eigen merk en dat hij afstand zou nemen van de Comme Des Garçons en Rassvet familie, waarmee hij eerder had samengewerkt, om een nieuwe weg in te slaan.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.