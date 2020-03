B2C platform Enable the Label haakt in op vraag van professionals uit de mode-industrie

Online platform Enable the Label biedt buitenlandse opkomende modemerken de mogelijkheid om gemakkelijker de Nederlandse markt te betreden. Sinds januari 2020 richt Enable the Label zich niet alleen op de Nederlandse consument, maar springt zij ook in op de behoeften van de professionals uit de modebranche.

Vanaf april 2019 maakt ETL het de Nederlandse consument makkelijker om een unieke aankoop te doen van opkomende, buitenlandse designers. De webshop biedt enkel producten aan van merken die op dit moment nog niet verkocht worden in winkels binnen Nederland. Daarnaast is de webshop zo ingericht dat het aan alle eisen en verwachtingen van de Nederlandse consument voldoet.

Het innovatieve concept heeft niet alleen de interesse van de Nederlandse consument gewekt, maar ook de branche-professionals zien een toegevoegde waarde in het online platform. Tijdens de Modefabriek in januari 2020 heeft ETL kennis mogen maken met offline winkeliers die zich, waar mogelijk, willen onderscheiden van de grotere spelers in de branche. Het realiseren van een offline-experience, het bieden van een bijzonder goede service en een vernieuwend assortiment dragen hier zeker aan bij.

Enable the Label springt in op deze ontwikkelingen met de lancering van het zogenoemde ‘Wholesale Program’. De vrijblijvende mail-update informeert inkopers, winkeliers en geïnteresseerde éénmaal per maand over de ontwikkelingen van de labels die ETL vertegenwoordigt. De verhalen achter de labels worden gedeeld, er wordt meer informatie verstrekt over de inkoopframes van nieuwe collecties, maar ook biedt het Program transparantie over de productie en herkomst van de collecties.

Bij interesse brengt ETL de labels direct in contact met de juiste persoon. De labels hoeven door het Wholesale Program geen budget vrij te maken voor een salesagent en zo kunnen zij de geringe budgetten die zij beschikbaar hebben, investeren in het verdiepen en verbreden van de collecties! Daarnaast is het voor winkeliers en inkopers gemakkelijk om vrijblijvend in contact te komen met merken die zorgen voor een vernieuwend assortiment. Wat een reden kan zijn voor de consument om daadwerkelijk een winkel te bezoeken en een aankoop te doen.

Zodra een label en inkoper of winkelier tot een overeenkomst zijn gekomen, zal het desbetreffende label verdwijnen van het online platform Enable the Label . Het label is op dat moment officieel opgenomen in Nederland. Eén van de belangrijkste doelen van ETL is dan ook bereikt. Vervolgens ontstaat er ruimte voor nieuwe, unieke buitenlandse labels die de eerste stappen op de Nederlandse markt kunnen zetten via het platform.

Inkopers, winkeliers en geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor het Wholesale Program door te mailen naar [email protected]