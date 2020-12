BESTSELLER Nederland bestaat 25 jaar

Op zondag 20 december is BESTSELLER precies 25 jaar actief op Nederlandse bodem. Ondanks de huidige maatregelen proberen zij dit jubileum toch op een gepaste manier te vieren en spreken ze grote dank uit naar klanten en relaties.

In 1995 betrad BESTSELLER de Nederlandse markt en vestigde zich in Amersfoort. Datzelfde jaar werden de eerste Nederlandse Wholesale klanten aangesloten. Gedurende de jaren daaropvolgend werden de eerste retail winkels van onder andere NAME IT, VERO MODA, en JACK & JONES geopend. Met 208 fysieke winkels, succesvolle webshops en meer dan 700 gewaardeerde Wholesale klanten is de retailer met haar 20+ merken in deze 25 jaar uitgegroeid tot een onmisbare keten binnen Nederland. BESTSELLER heeft in de afgelopen 25 jaar niet stilgezeten, maar heeft zich gefocust op de ontwikkeling van haar duurzaamheidsstrategie en digitalisering, en op de uitbereiding van haar merkenpakket. Het merkenpakket zal ook in 2021 aangevuld worden met onder andere het kindermerk LITTLE PIECES, een stoer damesmerk en HOME-collecties. Al deze merken zullen in Nederland verkrijgbaar zijn.

“Ondanks de vreemde periode waar we inzitten kunnen we dit jubileum natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. Daar waar we normaliter een groot feest zouden organiseren, moeten we nu rekening houden met de huidige maatregelen. We zullen ons jubileum op een gepaste manier vieren tezamen met onze klanten, relaties en collega’s. We doen dit door onze klanten onder andere een smaakvol cadeau en mooie deals aan te bieden. We willen hen graag bedanken voor hun bijdrage aan ons verhaal!” – Lisette Brookhuis – Marketing & PR manager BESTSELLER Nederland.

Hieronder nemen we je mee in het verhaal van BESTSELLER.

TIJDLIJN

1975 – BESTSELLER wordt opgericht door Troels en Merete Holch Povlsen

1979 – Lancering van het eerste merk voor dames onder de naam EXIT

1979 – BESTSELLER maakt de stap naar Wholesale

1987 – EXIT wordt VERO MODA

1989 – Lancering eerste kindermerk onder de naam EXIT

1990 – Lancering eerste herenmerk JACK & JONES

1994 – Lancering van damesmerk VILA

1995 – Lancering van damesmerk ONLY

1995 – BESTSELLER betreedt de Nederlandse markt

1995 – Aansluiting van de eerste Wholesale klant in Nederland

1996 – Lancering van kindermerk NAME IT

1996 – Eerste VERO MODA winkel in Nederland

1997 – Eerste JACK & JONES winkel in Nederland

1997 – Eerste ONLY winkel in Nederland

1997 – Lancering van het herenmerk Selected Homme

2001 – Anders Holch Povlsen wordt CEO van BESTSELLER

2003 – Lancering van het damesmerk PIECES

2003 – Introductie van het damesmerk OBJECT

2003 – Eerste VILA winkel in Nederland

2004 – Lancering van zwangerschapsmerk MAMALICIOUS

2004 – Eerste PIECES winkel in Nederland

2005 – Opening BESTSELLER Retail en Wholesale kantoor in Amstelveen

2005 – Eerste deelname Modefabriek

2006 – De introductie van e-commerce

2006 – Eerste NAME IT winkel in Nederland

2006 – Lancering van dames sportmerk ONLY PLAY

2008 – Samenvoeging van EXIT en NAME IT

2009 – Introductie van damesmerk Selected Femme

2013 – Lancering van damesmerk Y.A.S

2013 – Lancering van damesmerk NOISY MAY

2013 – Eerste deelname Kleine Fabriek (later; Sunday School)

2013 – Lancering van plus size damesmerk JUNAROSE

2013 – Introductie van damesmerk Jacqueline de Yong

2013 – Lancering van herenmerk ONLY & SONS

2014 – BESTSELLER e-commerce vestigt zich in Amsterdam

2015 – GIVE-A-DAY – BESTSELLER Nederland doneert bijna €600.000 aan stichting Het Vergeten Kind

2015 – BESTSELLER Fashion Fair in Nederland

2016 – BESTSELLER Fashion Night Out Nederland

2016 – BESTSELLER Fashion Hallen Nederland

2016 – Lancering van tienermerk LMTD

2017 – International BESTSELLER event in Malaga

2017 – Lancering van plus size damesmerk ONLY CARMAKOMA

2018 – Oprichting van kindermerk KIDS ONLY

2018 – International BESTSELLER event in Mallorca

2019 – Lancering plus size damesmerk VERO MODA CURVE

2019 – Lancering van kindermerk Lil’ Atelier

2019 – Introductie kindersportmerk ONLY PLAY GIRLS

2020 – Samenvoeging van JUNAROSE met VERO MODA CURVE

2020 – BESTSELLER Nederland bestaat 25 jaar



And more to come ...



2021 – Herintroductie van kindermerk LITTLE PIECES

2021 – Lancering nieuw damesmerk

2021 – BESTSELLER staart met HOME collecties

OVER BESTSELLER

BESTSELLER is een internationaal familiebedrijf dat in 1975 in Denemarken is opgericht. Het bedrijf heeft meer dan 17.000 toegewijde collega's die over de hele wereld werkzaam zijn. BESTSELLER biedt kleding en accessoires voor dames, heren, tieners en kinderen onder de volgende merken: JACK & JONES, JACK & JONES JUNIOR, JACQUELINE DE YONG, MAMALICIOUS, NAME IT, Lil’ Atelier, LMTD, NOISY MAY, OBJECT, ONLY, ONLY PLAY, ONLY PLAY GIRLS, ONLY & SONS, PIECES, SELECTED, VERO MODA,VERO MODA CURVE, VILA en Y.A.S. BESTSELLER's producten zijn online verkrijgbaar, in ongeveer 2700 merkketens en in 20.000 multi-brand en warenhuizen in Europa, het Midden-Oosten, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Australië en India.