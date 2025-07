Demna bevestigt datum voor debuutshow voor Gucci

Ontwerper Demna onthult dat zijn debuutshow voor Gucci in maart 2026 zal plaatsvinden. Hiermee wordt de lente/zomer-damesshow die normaal gesproken eind september plaatsvindt, dit jaar van de kalender geschrapt. "Ik heb meer dan twee maanden nodig om een visie te ontwikkelen," zegt de nieuwe hoofdontwerper van Gucci tegen modejournalist Suzy Menkes. Dat is te zien in een filmpje op Instagram van Menkes.

Demna benadrukt tegenover Menkes dat hij in de tussentijd het publiek eraan wil "herinneren wat het merk Gucci is."

Demna, afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen (België), werkte bij Maison Margiela en Vuitton voordat hij in 2014 met zijn broer het merk Vetements oprichtte. In 2015 werd benoemd tot artistiek directeur van Balenciaga. In maart 2025 werd hij benoemd tot creatief directeur van Gucci, een rol die hij sinds deze maand vervult.