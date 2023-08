Dit zijn de beste modesteden in Nederland buiten Amsterdam

Waar klopt het Nederlandse modehart? Is het in de hoofdstad Amsterdam of kan mode toch echt wel op nog veel meer plekken gevonden worden? FashionUnited haalt de focus weg van Amsterdam en kijkt naar andere steden die bijdragen aan de Nederlandse mode-industrie. In willekeurige volgorde: zes modesteden.

Enschede

Nederland kent meerdere steden met een historische link met de mode- en textielindustrie. Enschede is hier één van.

In de regio Twente, waar Enschede onder valt, is er een rijke geschiedenis aan textielproductie. De boeren in dit gebied weefden in de winter namelijk vlas- en katoengarens tot bombazijn. Dit weven gebeurde bij de boeren thuis, waarna een handelaar het materiaal ophaalde om verder te verkopen. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de textielnijverheid echter geïndustrialiseerd en verhuisde deze van de boerderijen naar fabrieken. Deze fabrieken kwamen in de jaren ‘60 van de vorige eeuw over het algemeen leeg te staan omdat de Nederlandse textielindustrie te maken had met concurrentie van lagelonenlanden en strengere milieueisen.

Diverse initiatieven willen Enschede weer herstellen in de oude textiel glorie. Neem bijvoorbeeld Enschede Textielstad, een industriële weverij waar met natuurlijke en lokale garens stoffen worden geproduceerd. In 2021 opende ook het Circulaire Textiel Lab in Enschede dankzij onder andere Stichting Texplus en opleidingsinstituut Saxion.

De collectiepresentatie van Ruben Jurriën tijdens FashionClash 2022. Foto: Laura Knipsael | FashionClash

Maastricht

Maastricht is door het Centraal Bureau voor de Statistiek meerdere keren uitgeroepen tot winkelhoofdstad van Nederland en op navraag van FashionUnited blijkt dat Maastricht van de 25 grootste gemeenten van Nederland nog steeds de meeste winkels per duizend inwoners heeft. Per duizend inwoners zijn er 6,9 winkels, zo meldt het CBS desgevraagd.

Maastricht is ook geliefd bij merken om een eerste Nederlandse winkel te openen, of verder uit te breiden in Nederland. Maastricht ligt namelijk dicht bij de Belgische én Duitse grens. Zo is in 2022 Turkse diamantspeler Makdis Diamond & Jewellery neergestreken in Maastricht en wil Belgische speler Veritas in september een vestiging openen in de stad. Daarnaast is de in mode kringen bekende winkel van Kiki Niesten - waar luxe merken zoals Dries van Noten, Celine, Prada en Valentino verkocht worden - niet te vergeten.

Naast genoeg modewinkels, heeft Maastricht nog een andere link met mode, namelijk het jaarlijkse festival Fashionclash. Elk najaar toont het festival drie dagen lang talenten op het gebied van mode en podiumkunst. Zo zijn er tentoonstellingen, optredens, talks, workshops en filmvertoningen.

Grand opening Emmapassage in Tilburg. Beeld: Wereldhave

Tilburg

Tilburg is van oorsprong ook een textielstad, maar concentreerde zich op wol. De bijnaam voor Tilburgers, ‘Kruikenzeikers’, is zelfs terug te leiden naar de origine als textielstad. Tijdens carnaval draagt de stad zelfs de naam ‘Kruikenstad’. Om wollen doeken te vollen, een proces in het verwerken van wol, werd menselijke urine toegevoegd. Pas in de 20e eeuw ging dit proces de chemicaliën, soda en ammoniak hiervoor gebruiken.

De rijke geschiedenis van Tilburg wordt dan ook getoond in het Textielmuseum in de stad. Niet alleen worden hier diverse wisselende tentoonstellingen gepresenteerd, ook kan men in het museum altijd een kijkje nemen in een oude Wollendekenfabriek. Hier is een textielfabriek nagebootst zoals die tussen 1900 en 1940 bestond. In het verlengde van het Textielmuseum is er ook nog het Textiellab. Dit is een werkplaats voor professionele makers waar textiel wordt gemaakt.

Beeld: Jack Wolfskin

Utrecht

Niet alleen heeft Utrecht een groot overdekt winkelcentrum dat dit jaar de vijftigste verjaardag viert, namelijk Hoog Catharijne, ook het historische centrum is gevuld met winkels van grote en kleine merken.

Zo besloot online retailer Sophie Stone hier de eerste winkel te openen, breidde Tess V recent uit naar Utrecht vanuit Nijmegen en streek Jack Wolfskin neer met zijn eerste Nederlandse winkel in de Domstad. Ook Modemerk Object opende de eerste monobrandwinkel in Nederland en koos hier het eerder genoemde winkelcentrum Hoog Catharijne voor.

Ook niet te missen is de iconische denimwinkel De Rode Winkel. De winkel die zijn oorsprong heeft in 1837 en zijn naam destijds te danken had aan de rode gevel, wordt inmiddels geleid door de zesde generatie van de familie Broekman.

Het Schoenenkwartier, Beeld: Pulles & Pulles/Jeroen Pulles, via het Schoenenkwartier

Waalwijk

Waalwijk ligt in de regio die de naam De Langstraat heeft. In dit gebied woonden eeuwenlang boeren, leerlooiers en schoenmakers. De Langstraat was dan ook lange tijd een hub voor de productie van lederen goederen en schoenen. De industriële revolutie in de 19e eeuw zorgde voor grote veranderingen en in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw verdween de leer- en schoenenindustrie voor een groot gedeelte vanwege strenge milieu-eisen in Nederland en concurrentie uit lage lonen landen.

De geschiedenis van schoenmakerij en het leerlooien wordt echter nog wel trots getoond in de Langstraat, met name in Waalwijk. In Waalwijk is bijvoorbeeld het Schoenenkwartier te vinden, een museum dat ingaat op de ambacht van schoenmaken.

Juni is modemaand in Arnhem Credits: FDFA / Barbara Kerkhof

Arnhem

Een stad met een eigen Modekwartier kan niet ontbreken in deze lijst. Het Modekwartier omvat zo’n zestig kleinschalige winkels en ateliers op het gebied van mode en design. Het Modekwartier ontstond als onderdeel van de wijkontwikkeling van Klarendal, de Arnhemse wijk waarin deze mode-hub zich bevindt. Doel was de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Volkshuisvesting Arnhem kocht tientallen panden op, knapte ze op en verhuurde ze aan ondernemers in de mode en design.

Arnhem is ook de stad waar eens per jaar een heuse modemaand plaatsvindt met het Fashion + Design Festival en een keer per twee jaar modebiennale State of Fashion. De gehele maand juni staat Arnhem in het teken van mode en design. Een bijdrage aan deze maand is ook het feit dat ArtEZ University of the Arts dan de eindexamens en bijbehorende shows heeft.

ArtEZ is de academie waar meerdere van Nederlands bekendste ontwerpers vandaan komen. Zo studeerden hier onder anderen Iris van Herpen, Rolf Snoering en Viktor Horst (Van Viktor&Rolf) en Alexander van Slobbe.

Houd de website in de gaten voor een overzicht van Belgische modesteden buiten Antwerpen en Brussel.