Duurzaamheids inspanningen van de modeindustrie in april 2020

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheids inspanningen uit de modeindustrie uit binnen- en buitenland. Negen nieuwtjes van april.

Incredible Cotton by Galy grote winnaar Global Change Award

Dit jaar is de hoofdprijs van de Global Change Award, een geldbedrag van 300.000 euro, uitgereikt aan Incredible Cotton by GALY . Deze start-up, actief in de Verenigde Staten en Brazilië, ontwikkelt gekweekt katoen met behulp van biotechnologie. “Het winnen van de Global Change Award toont de erkenning van en het geloof in onze visie als bedrijf en opent nieuwe deuren voor samenwerkingen, technologie, en is een oproep tot actie voor de hele branche,” vertelde Luciano Bueno, CEO en oprichter van GALY, over de winst. “We gaan hard werken om onze visie waar te maken en we geloven dat deze prijs één van de belangrijkste stappen is voor deze prestatie,” aldus Bueno in het persbericht.

Myomy heeft samenwerkingscollectie gelanceerd met Waste2Wear

Het duurzame tassenmerk Myomy heeft in april de collectie ‘My Circle Bag’ gelanceerd, met vier tassen gemaakt van het circulaire materiaal RPET. Het is het resultaat van een samenwerking met Waste2Wear. Per tas zijn zo’n 6 tot maximaal 36 plastic flessen verwerkt.

Beeld: Myomy x Waste2Wear

Giorgio Armani schuift collectie een seizoen door: “Het modesysteem moet vertragen”

Giorgio Armani is klaar met het huidige modesysteem en zet een stap in de richting van verandering. De ontwerper schreef vrijdag 3 april een open brief aan WWD, waarin hij aankondigde de verkoopperiode van de Armani-zomercollectie te verlengen tot september. Directe aanleiding voor deze ontwikkeling is volgens de ontwerper de coronacrisis, die een ‘unieke gelegenheid biedt om recht te zetten wat scheef is’. In de brief uit Armani zijn onvrede over het huidige modesysteem: de overproductie van kleding en het ritme van de commerciële modeseizoenen noemt hij ‘crimineel’ en ‘absurd’.

Armani ziet de coronacrisis als een ‘mogelijkheid om te vertragen en alles recht te trekken’ . Met zijn eigen bedrijf zet hij alvast een stap in de goede richting. “Na de lockdown zullen onze zomercollecties in de winkels blijven, in elk geval tot het begin van september,” kondigde Armani aan. “En zo zullen we dat van nu af aan blijven doen.”

SaXcell maakt van gebruikt textiel nieuw textiel in pilotfabriek in Enschede

De productie van SaXcell, waarbij oude katoenvezels door een duurzaam recycleproces worden omgezet in nieuwe cellulosevezels, kan door de opening van een pilotfabriek in Enschede van start. Dit is mogelijk dankzij een consortium van investeerders die op 9 april een aandeelhoudersovereenkomst zijn aangegaan, zo meldde SaXcell in een persbericht.

Met een productie van 100 kilo vezelpulp per dag gebeurt dit voor het eerst op grotere schaal, aldus SaXcell. In de pilotfase die twee jaar duurt produceert het circa 25 ton pulp per jaar. “In deze periode blijft Saxion bij het onderzoek betrokken, daarnaast investeert de onderwijsinstelling in lab faciliteiten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de productiefaciliteit. Dan volgt een nieuwe investeringsronde om de productie op te schalen.”

SaXcell is in 2015 opgericht door Saxion (de hogeschool die sinds 2011 onderzoek naar hoogwaardig hergebruik van textielafval doet). SaXcell maakt een nieuwe cellulosevezel waarbij oorspronkelijke katoencellulose wordt omgezet in een pulp voor een nieuwe textielvezel. Het oude textiel, dat wordt geleverd door inzamelaar Sympany en textielproducent WeVoTex, wordt in de productiefaciliteit allereerst tot kleine deeltjes ontrafeld, ook wel vervezeling genoemd. Daarna vindt via het recycleproces van SaXcell de pulpproductie plaats. De pulp gaat vervolgens naar Turkije, waar de partnerbedrijven er met een natspinproces garen en doek van maken, zo legt het bedrijf uit.

Allbirds heeft milieuvoetafdruk-label geïntroduceerd

Het duurzame sneakermerk Allbirds heeft medio april een milieuvoetafdruk-label geïntroduceerd. Elk product wordt gelabeld. Allbirds ontwikkelde een Life Cycle Assessment-tool met externe experts. De CO2-impact van elk product wordt nauwkeurig gemeten - van materialen tot ontwikkeling, productie en het einde van de levensduur. Het gemiddelde koolstofgetal van alle Allbirds-producten is 7,9 kg CO2, vergelijkbaar met 149 kopjes koffie of 5 wasbeurten. Allbirds kondigde in 2019 aan koolstofneutraal te willen gaan. En tot slot: op 28 april heeft Allbirds hun eerste duurzame performance schoen, de Dasher, gelanceerd van hernieuwbare natuurlijke materialen.

Beeld: Allbirds

Havep heeft de milieuimpact van werkkleding in kaart gebracht en whitepaper uitgebracht

HAVEP heeft volledige milieukosten van hun werkkleding in kaart gebracht van alle collecties die het Brabantse bedrijf produceert. In samenwerking met het bedrijf Ecochain is de gehele keten in kaart gebracht, van de impact van het verkrijgen van de ruwe materialen, verf & finishing, fournituren tot transport en de gebruiksfase. “Door juist de gehele keten in kaart te brengen kunnen we zien waar we acties (voor milieu en bottom line, zo staat op de website van HAVEP) kunnen ondernemen. De gebruiksfase is bijvoorbeeld een fase waar wij als producent relatief weinig invloed op hebben, maar door bijvoorbeeld wasinstructies of reparatieservice aan te bieden, kunnen we wel proberen de levensduur van het artikel te verlengen,” lichtte een woordvoerder toe aan FashionUnited. De resultaten, acties en services naar aanleiding van het onderzoek, zijn op de website van het bedrijf te vinden. Er is ook een whitepaper te downloaden.

Fashion Transparency Index 2020: H&M voert de lijst aan

Adidas en Reebok zijn niet langer de aanvoerder van de Fashion Transparency Index. Met een score van 73 procent staat H&M dit jaar bovenaan nadat de twee Duitse merken de afgelopen drie jaar op de eerste positie stonden. De Fashion Transparency kijkt naar de acties van de 250 grootste modebedrijven ter wereld op het gebied van mensenrechten, met welke leveranciers zij werken, de resultaten van hun initiatieven en toewijding aan transparantie. De scores worden opgemaakt door een totaal van 55.0000 datapunten. C&A staat op de tweede plaats in de index en Adidas/Reebok op de derde. De top tien wordt afgemaakt door Esprit, Marks & Spencer, Patagonia, VF Corp, Puma, Asos en Nike Inc.

Asics heeft een nieuwe lijn milieuvriendelijke hardloopschoenen gelanceerd

Japans sportmerk Asics heeft een nieuwe lijn hardloopschoenen gelanceerd, waarbij de gerecycled polyester vezels voor de bovenkant van de sneakers van zo’n 300 PET flessen zijn gemaakt. Asics heeft als doel gesteld in 2030 uitsluitend gebruik te maken van gerecyclede polyester vezels in bovenkanten.

Beeld: Asics

Mango heeft de gerecyclede 'Second Chances' capsule collectie gedebuteerd

De Spaanse fast fashion retailer Mango heeft een eerste duurzame capsulecollectie gelanceerd, gemaakt van gerecyclede vezels van ingezamelde kledingstukken via het 'Second Chances' project. Het gaat om een spijkerbroek en denimjack van 20 procent gerecyclede vezels en 80 procent duurzaam katoen. Het 'Second Changes' project, dat in 2016 werd gelanceerd, heeft meer dan 32 ton aan kledingstukken ingezameld via 420 containers in Mango winkels in Spanje, Frankrijk, Portugal, Duitsland, Kroatie, Nederland, Italië en het VK.

