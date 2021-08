Duurzaamheidsinspanningen van de mode-industrie in juli 2021

Maandelijks selecteert Fashionunited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie uit binnen- en buitenland. Acht nieuwtjes van juli 2021.

Yoox Net-a-Porter behaalt doelstelling hernieuwbare elektriciteit

Yoox Net-a-Porter (YNAP) zegt dat het bedrijf het doel dat het zichzelf heeft gesteld in november 2020, heeft behaald. Het voornemen van de Italiaanse modegroep was om tegen het einde van 2020 in alle faciliteiten van de groep 100 procent hernieuwbare elektriciteit te implementeren, en dat is gelukt.

Lululemon lanceert eerste duurzame yogacollectie

De yogacollectie bestaat uit een yogamat en twee tassen. De collectie is gemaakt van Mylo, een veganistisch, duurzaam alternatief voor leer. De stof is gemaakt van mycelium wat is ontwikkeld door Bolt Threads. De nieuwe yogamat dient als duurzaam alternatief voor de ‘Take Form Mat’ van het merk. De yogamat bevat verschillende patronen waardoor de plaatsing van handen en voeten duidelijk zichtbaar is. Naast de mat zijn er twee tassen te verkrijgen: de meditatie- en yogatas, en de barrel-plunjezak. De tas beschikt over gedetailleerde geweven handvaten en gevlochten trekkoorden.

Beeld: Lululemon

G-star Raw gaat jeans gratis repareren

Kledingmerk G-Star Raw lanceert een reparatieservice in Nederland . Dat doet G-Star om consumenten te stimuleren hun broek te laten repareren in plaats van weg te gooien en zo de ecologische voetafdruk van de mode-industrie te verkleinen. Consumenten kunnen hun broek gratis laten repareren, omdat G-Star de kosten voor de reparaties op zich neemt. De reparatieservice is een duurzaamheidsinitiatief dat onderdeel uitmaakt van het RAW Responsibility-programma.

Inditex versnelt zijn duurzaamheidsdoelstellingen

Inditex, het moederbedrijf van onder andere Zara, heeft aangekondigd een aantal doelstellingen op het gebied van duurzaamheid versneld te verwezenlijken . Een daarvan is de doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken, tien jaar eerder dan gepland. De fast fashion-gigant wil ook dat al het katoen dat hij gebruikt tegen 2023 "duurzamer" is, twee jaar eerder dan gepland, en dat alle energie in zijn directe activiteiten tegen 2022 uit hernieuwbare bronnen komt, terwijl het streefcijfer tegen 2025 80 procent bedraagt.

Nederlands-Duits kledingmerk Red Orka lanceert een circulair babyromper abonnement

De consument krijgt maandelijks duurzaam geproduceerde rompers van honderd procent katoen opgestuurd, waarna de gebruikte rompers worden ingenomen door Red Orka. Het romperabonnement moet voorkomen dat veel rompers worden weggegooid. De rompers worden maandelijks gebracht in gewenste maten (van maat 44 tot maat 98) en worden daarna opgehaald. De rompers worden vervolgens op 95 graden gewassen, zodat deze als nieuw te gebruiken zijn voor de volgende consument. Wanneer de rompers onbruikbaar zijn, worden deze tot grondstof gemaakt om vervolgens nieuwe rompers te maken.

Beeld: Red Orka, Emma Brasser

Lacoste en Primark sluiten zich aan bij Ellen MacArthur Foundation's Network

Lacoste en Primark waren eerder al verbonden aan de Ellen MacArthur Foundation via het ‘Make Fashion Circular’-initiatief, maar zullen nu de banden met de stichting versterken door middel van een partnerschap . Dit partnerschap sluit aan bij de ‘Durable Elegance’-aanpak van Lacoste, de duurzaamheidsplannen van het bedrijf waarin verschillende sociale- en milieudoelstellingen staan vastgelegd. Onder die doelstellingen vallen onder andere het met 15 procent verminderen van de milieu-impact van de artikelen, de levensduur van de polo’s verlengen en het garanderen van een tweede leven voor al hun textielafval en onverkochte voorraad. Primark ziet de aansluiting bij het Ellen MacArthur Foundation's Network als een kans om de modeindustrie meer richting een circulaire economie te sturen. Naast 'Make Fashion Circulair' en het Network, sloot Primark zich ook aan bij 'The Jeans Redesign' van de stichting.

LVMH wil een onderzoekscentrum voor "duurzame en digitale luxe" oprichten

De LVMH-groep, 's werelds grootste producent van luxegoederen, wil "een wereldwijd onderzoekscentrum gewijd aan duurzame en digitale luxe" oprichten dat "in 2024/2025" geopend zou moeten worden in Saclay, ten zuiden van Parijs, aldus een persbericht in handen van Frans persbureau AFP. Dit centrum "zal op termijn 300 werknemers en onderzoekers samenbrengen die zich zullen bezighouden met luxe en de bescherming van de planeet", aldus LVMH, dat van plan is "zich te vestigen in het hart van een bijzonder rijk en dynamisch onderzoeksecosysteem". "Het project zal gebaseerd zijn op partnerschappen op het gebied van onderzoek en innovatie", benadrukt de groep.

