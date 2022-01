Duurzaamheidsinspanningen van de modeindustrie in december 2021

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode industrie uit binnen- en buitenland. Zes nieuwtjes van mei 2021.

Documentaire Full Circle roept op overproductie en -consumptie tegen te gaan

Documentaire Full Circle is gemaakt door Chanel Trapman, die al eerder diverse thema’s in de mode inzichtelijk maakte door middel van film. In de nieuwste documentaire wordt de eindeloze stroom afgedankte kledingstukken in beeld gebracht. Het doet niet alleen dat, maar er klinkt ook een oproep aan de consument, de kledingindustrie en de overheid om het systeem van overproductie en overconsumptie te bestrijden.

Thuiswinkel.org en BigMile gaan CO2-uitstoot pakketbezorging inzichtelijk maken

Softwarebedrijf BigMile en brancheorganisatie voor e-commerce Thuiswinkel.org hebben de handen ineen geslagen. De twee gaan samenwerking om de CO2-uitstoot van pakketbezorging te berekenen. Hierdoor kunnen webwinkels consumenten via Thuiswinkel.org informeren over het emissieniveau van hun last mile-bezorging.

BAwear, Modint en Creamoda lanceren ‘footprint’ tool voor textielproducten

Meten is weten, zo klinkt het vaak. Daarom krijgen modebedrijven nu hulp door middel van de speciale ‘footprint’ tool van BAwear. De tool moet op verschillende manieren inzichtelijk maken wat de ecologische voetafdruk is van producten.

Better Cotton wil uitstoot broeikasgassen met 50 procent verminderen

Certificeerder van katoen Better Cotton wil de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent verminderen, zo heeft het gemeld in een persbericht. Dit doel moet in 2030 behaald zijn. Hoeveel uitstoot de boeren van Better Cotton nu produceren wordt niet genoemd in het bericht. De certificeerder heeft al sinds de oprichting in 2009 het doel om de wereldwijde katoenproductie duurzamer te maken.

Roland DG presenteert machine voor het on-demand bedrukken van kledingstukken

Roland DG, bedrijf gespecialiseerd in printers, heeft een nieuwe textielprinter onthuld. De printer kan on-demand kledingstukken bedrukken waardoor het modehuizen in staat stelt prototypes te maken, of eenmalige stukken voor een show. De textielmachine is dan ook bedoeld voor kledingdrukkerijen en kledingfabrikanten. Door het on-demand printen kan kledingafval verminderd worden en kan er voldaan worden aan de groeiende vraag naar short-run printing in de kleding- en textielindustrie.

