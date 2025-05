Een bril met offline betaalfunctie: Meizu zet volgende stap in wearable tech

Het Chinese techbedrijf Meizu heeft tijdens een persmoment in Hongkong op 29 april zijn nieuwste slimme bril gelanceerd: de StarV Air2 AR-bril. Opmerkelijk is de ingebouwde offline betaalfunctie – volgens Meizu een wereldprimeur voor AR-brillen.

De slimme bril wordt gepositioneerd als een mogelijke opvolger van de smartphone als betaalmiddel. De bril stelt gebruikers in staat om aankopen te doen met een simpele spraakopdracht. Een bevestigend commando volstaat om een betaling te voltooien, zonder tussenkomst van een smartphone of pinapparaat.

Deze functie is ontwikkeld in samenwerking met Ant International’s Alipay+. De bril draait op Meizu’s eigen Flyme AI-systeem en werkt samen met grote Chinese AI-platforms zoals Alibaba Cloud’s Tongyi Qianwen, ByteDance’s Doubao en Baidu’s ERNIE Bot. De bril maakt gebruik van meerdere technologieën tegelijk, waaronder optische waveguide-displays, spraakherkenning met ruisonderdrukking en camera-gebaseerde codeherkenning. Meizu heeft een marktaandeel van ruim 41 procent in de Chinese AR-brillenmarkt.

Meizu introduceert slimme AR-bril met offline betaalfunctie Credits: Meizu

Fysieke mode ontmoet high-tech

Niet alleen techbedrijven, maar ook modemerken investeren actief in de integratie van digitale technologie. Zo werkt Ray-Ban sinds 2021 samen met Meta, het moederbedrijf van Facebook, aan slimme brillen met camera en AI-functies. Meest recent presenteerde Coperni tijdens Paris Fashion Week een gelimiteerde editie van hun eigen slimme Ray-Ban Meta-bril. Deze bril kan onder meer foto’s en video’s maken via een geïntegreerde camera en communiceren via Bluetooth met een gekoppelde smartphone.

Een ander voorbeeld van een modebedrijf dat fysieke mode met technologie combineert is Chanel. In 2024 kondigde het merk het Première Sound-horloge aan. De horloge heeft geïntegreerde hoofdtelefoons, een microfoon en afstandsbediening.