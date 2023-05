Gap klaagt Kanye West aan

Winkelketen Gap klaagt rapper Kanye West aan, zo blijkt uit documenten in handen van de New York Post.

Gap zelf is aangeklaagd door Art City Center, een vastgoedbedrijf waarvan het een winkelpand in Los Angeles huurde. Aan het winkelpand zouden zonder toestemming aanpassingen zijn gemaakt, die Art City wil herstellen op kosten van Gap.

Omdat de aanpassingen zijn gedaan voor verkoop van items van West, eist Gap dat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor alle schade die verschuldigd is aan Art City, evenals 2 miljoen dollar (1,9 miljoen euro), aan compenserende schadevergoeding voor zichzelf.

De aanklacht tegen West luidt: "Door het aanbrengen en niet repareren of herstellen van de voorgaande wijzigingen aan het pand die [West] heeft aangebracht zonder medewerking of goedkeuring van Gap, heeft [West] de strategische overeenkomst geschonden en er rechtstreeks en indirect voor gezorgd dat Gap kosten moest maken om het pand te repareren en te herstellen”, zo meldt de New York Post.

De samenwerking tussen Gap en Kanye West werd in september vorig jaar wegens conflict stopgezet. Nadat West antisemitische uitspraken deed werden in oktober ook alle Yeezy Gap producten per direct uit winkels verwijderd. Ook Balenciaga en Adidas besloten toen hun banden met de rapper te verbreken.