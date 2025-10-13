Gespot op de catwalk: SS26 trends volgens Heuritech

Het Parijse AI-fashion forecasting-bedrijf Heuritech analyseert miljoenen social-mediabeelden om te voorspellen welke stijlen, kleuren en stoffen de komende seizoenen gaan domineren. Voor SS26 identificeerde het bureau tien opvallende trends. FashionUnited licht er een aantal uit met behulp van catwalklooks.

Valentino SS26 (2x) & Félix Ramiro SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Celine SS26, Moschino SS26 - Ready to Wear & Giorgio Armani SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Balenciaga SS26 - Ready to Wear, Stella McCartney SS26 - Ready to Wear, Chloe SS26, Fratelli Rossetti SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Paars als trendkleur en Creamy Yellow als nieuwe neutraal

In Heuritech’s SS26 trendanalyse wordt paars uitgeroepen als trendkleur van het seizoen. Van lila tot aubergine, de kleur symboliseert individualiteit, spiritualiteit en emotionele expressie, aldus het bureau. Niet alleen in damesmode, maar ook in mannenmode wint de trendkleur aan terrein. Deze observatie wordt bevestigd door Pantone’s SS26-LFW en NYFW kleurkaarten waar paars ook prominent aanwezig is.

Daarnaast groeit lichtgeel – ook omschreven als “Creamy Yellow” of “Popcorn Yellow” – uit tot de nieuwe neutraal.

Stella McCartney SS26, Aje SS26 - Ready to Wear & Dolce&Gabbana SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Aje SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Christopher Esber SS26 - Ready to Wear, Stella McCartney SS26 - Ready to Wear & Chloé SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Moccasins

Lidewij Edelkoort zei al dat de sneaker gaat plaatsmaken voor de mocassin. Heuritech ziet dat mocassins en soortgelijk schoeisel zoals loafers en bootschoenen aan populariteit winnen, mede dankzij de invloed van mooie catwalkexemplaren van Miu Miu, Chloé (onder leiding van Chemena Kamali) en Isabel Marant.

Emporio Armani SS26, Miu Miu SS26, Miu Miu SS25 en Isabel Marant SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Zebra en dalmatierprint

Na luipaard zijn zebra- en dalmatierprints de sterkste stijgers als het gaat om dierenprints voor SS26. Slangenprints, krokodillenprints en koeienprints zijn eveneens trendy.

Sergio Hudson SS26 - Ready to Wear, Vaquera SS26 - Ready to Wear, Diane Von Furstenberg SS26 Ready to Wear & Alaïa SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Slangenprint & Polka dot bij Nina Ricci SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

MSGM Spring Summer 2026, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Patrick Mcdowell Spring Summer 2026, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Romantische stoffen

Kant, satijn en doorschijnende stoffen behoren tot de belangrijkste materialen van lente/zomer 2026, stelt Heuritech. Het draait om romantische en vrouwelijke silhouetten.

The Attico SS26 - Ready to Wear, Shiatzy Chen SS26 - Ready to Wear, Enfants Riches Déprimés SS26 - Ready to Wear & Acne Studios SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Fendi SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ferragamo SS26 (2x), Victoria Beckham SS26 & Monse SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ruitjespatronen & de polka dot

Voor patronen en prints? Kies voor ruitjes of de polkadot.

Chanel SS26 - Ready to Wear, Knwls SS26 - Ready to Wear & White Mountaineering SS26 - Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Collina Strada SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Christian Dior SS26 - Ready to Wear, House of Aama SS26 - Ready to Wear & Les Benjamins SS26 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

PatBo SS26 - Ready to Wear, Isabel Marant FW25 Ready to Wear & Fiorucci SS26 - Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Nina Ricci SS26 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bach Mai SS26 - Ready to Wear, Altuzarra SS26 Ready to Wear & Fiorucci SS26 Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tot de tien andere grootste trends voor SS26 volgens Heuritech behoren raw denim, ruches en geplooide zomen en de trend The New Raw waarin praktisch en city-chic samenkomen in functionele, stijlvolle maar comfortabele ontwerpen.