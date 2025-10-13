Gespot op de catwalk: SS26 trends volgens Heuritech

Het Parijse AI-fashion forecasting-bedrijf Heuritech analyseert miljoenen social-mediabeelden om te voorspellen welke stijlen, kleuren en stoffen de komende seizoenen gaan domineren. Voor SS26 identificeerde het bureau tien opvallende trends. FashionUnited licht er een aantal uit met behulp van catwalklooks.
Paars als trendkleur en Creamy Yellow als nieuwe neutraal
In Heuritech’s SS26 trendanalyse wordt paars uitgeroepen als trendkleur van het seizoen. Van lila tot aubergine, de kleur symboliseert individualiteit, spiritualiteit en emotionele expressie, aldus het bureau. Niet alleen in damesmode, maar ook in mannenmode wint de trendkleur aan terrein. Deze observatie wordt bevestigd door Pantone’s SS26-LFW en NYFW kleurkaarten waar paars ook prominent aanwezig is.
Daarnaast groeit lichtgeel – ook omschreven als “Creamy Yellow” of “Popcorn Yellow” – uit tot de nieuwe neutraal.
Moccasins
Lidewij Edelkoort zei al dat de sneaker gaat plaatsmaken voor de mocassin. Heuritech ziet dat mocassins en soortgelijk schoeisel zoals loafers en bootschoenen aan populariteit winnen, mede dankzij de invloed van mooie catwalkexemplaren van Miu Miu, Chloé (onder leiding van Chemena Kamali) en Isabel Marant.
Zebra en dalmatierprint
Na luipaard zijn zebra- en dalmatierprints de sterkste stijgers als het gaat om dierenprints voor SS26. Slangenprints, krokodillenprints en koeienprints zijn eveneens trendy.
Romantische stoffen
Kant, satijn en doorschijnende stoffen behoren tot de belangrijkste materialen van lente/zomer 2026, stelt Heuritech. Het draait om romantische en vrouwelijke silhouetten.
Ruitjespatronen & de polka dot
Voor patronen en prints? Kies voor ruitjes of de polkadot.
Tot de tien andere grootste trends voor SS26 volgens Heuritech behoren raw denim, ruches en geplooide zomen en de trend The New Raw waarin praktisch en city-chic samenkomen in functionele, stijlvolle maar comfortabele ontwerpen.