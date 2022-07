Gucci weer bovenaan Lyst Index na samenwerking met Adidas, Diesel verder omhoog

Gucci stond in het tweede kwartaal van 2022 weer bovenaan de Lyst Index, de lijst van meest populaire merken die door modezoekmachine Lyst wordt samengesteld. De samenwerking tussen Gucci en Adidas wierp dit voorjaar zijn vruchten af: in de 48 uur nadat de gezamenlijke collectie gelanceerd was steeg het aantal zoekopdrachten naar Gucci met 286 procent, zo schrijft Lyst. Daar profiteerde Adidas ook van: het merk steeg op de lijst van plek zeventien naar plek dertien.

De top zes van de lijst zag er weer min of meer hetzelfde uit, al werd er onderling hier en daar van plek gewisseld. Na Gucci volgden Balenciaga, Prada, Valentino, Louis Vuitton en Dior, ook de vijf andere toppers op de Lyst Index van het eerste kwartaal.

Opvallend op de lijst is de doorstoot van Diesel. Dat merk was eind 2021 nog helemaal niet op de Lyst Index te vinden, maar knalde in het eerste kwartaal opeens naar de vijftiende plek. Inmiddels staat het op plek negen. Dat succes is ongetwijfeld te danken aan creatief directeur Glenn Martens, die in het eerste kwartaal een indrukwekkende couturecollectie voor Jean Paul Gaultier ontwierp en in het tweede kwartaal onder meer Kylie Jenner, Dua Lipa en Julia Fox in zijn technisch vernuftige en nineties-geïnspireerde ontwerpen wist te krijgen.

Moncler daarentegen zakte een aantal plaatsen, van plek zeven naar plek achttien, ondanks het feit dat het in het voorjaar nog een droomachtige Genius-collectie lanceerde in samenwerking met J.W. Anderson. Ook Bottega Veneta, dat vorig jaar een bloeitijd beleefde, daalde op de lijst. Waar het vorig kwartaal nog op plek acht stond, staat het nu op plek zeventien.

Rick Owens kwam vorig kwartaal na driekwart jaar afwezigheid weer even kijken op de lijst, maar viel er dit kwartaal weer net vanaf.

Meest populaire producten: Diesel-tas en Adidas-sneakers

De stijging van Gucci, Adidas en Diesel op de Lyst Index is ook terug te zien in het overzicht van meest populaire items van het kwartaal. Voor vrouwen waren dat onder meer de Diesel 1DR-tas en de Gucci-uitvoering van de klassieke Adidas Gazelle. Op de mannenlijst stonden bijvoorbeeld de Adidas Samba-sneakers ontworpen door Grace Wales Bonner en klassieke Gucci-loafers, maar ook slippers en sneakers van Nike, dat dit kwartaal van plek negentien naar plek twaalf schoof.