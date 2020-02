Hacked By X H&M krijgt vervolg met collectie uniseks truien

H&M werkt opnieuw samen met het Nederlandse ontwerpersduo Hacked By_, bestaande uit ontwerpers Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum. Het duo upcyclet kledingstukken uit de H&M-sale tot een reeks unieke items. De nieuwe collectie bestaat uit uniseks, ‘sizeless’ truien, zo meldt een persbericht van H&M. “Dan kunnen klanten zelf een keuze kunnen maken in hoe ze de truien het liefst dragen.”

Van Benthum vertelt in het persbericht over de nieuwe collectie: “We hebben voor het realiseren van deze collectie drie methodes toegepast om de truien en sweaters te customizen: het horizontaal doorknippen van het item om het vervolgens langer te kunnen maken, het verticaal doorknippen van het item om het te kunnen verbreden en daarmee de pasvorm te veranderen en als derde het appliceren van een item en de trui daarmee letterlijk voorzien van een nieuwe laag. Drie ingrepen die de dragers hopelijk inspireren om zelf de schaar te pakken en deze toe te passen op hun eigen kledingstukken.” Voor de productie van de collectie werkte Hacked By_ samen met het Nederlandse atelier Schepers Bosman Factory , dat ervaring heeft met de productie van duurzame kleding en met upcycling.

Voor de collectie is bovendien een serie tutorials geproduceerd waarin Alexander van Slobbe de drie methoden demonstreert voor het zelf ‘hacken’ van een oude trui. “We willen onze klanten hiermee aanmoedigen om op een andere manier naar hun kleding te kijken en zo lang mogelijk van hun fashion favorieten te genieten”, aldus Annet Feenstra, Sustainability Manager bij H&M.

In 2019 werd de eerste collectie van Hacked By_ voor H&M gepresenteerd. “H&M en Hacked By_ vinden allebei dat er verandering moet komen in de mode-industrie en in de manier waarop fashion vandaag de dag wordt gemaakt en gebruikt. H&M gelooft net als de ontwerpers van Hacked By_ dat het geven van een tweede leven aan kleding een van de manieren is om de mode-industrie te verduurzamen”, zo meldde H&M destijds.

De nieuwe Hacked By_ X H&M-collectie is vanaf 7 februari 2020 verkrijgbaar bij de H&M flagshipstore in Rotterdamse Koopgoot.