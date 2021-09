Het is weer Prinsjesdag: dit zijn de hoedjes van 2021

Prinsjesdag wordt dit jaar wederom sober gevierd. Net als vorig jaar is er geen rijtoer: koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan niet per koets, maar per auto naar de Grote Kerk in Den Haag, waar de koning de troonrede zal voorlezen. Gelukkig zijn er altijd nog de hoedjes. FashionUnited zet ze gewoontegetrouw op een rijtje.

14.00

Koningin Máxima is dit jaar van top tot teen gekleed in Natan. De rode baret doet denken aan het exemplaar dat ze in 2004 op Koninginnedag droeg, toen nog boven een blauw spijkerjasje.

"Wordt het een Claes Iversen, een ontwerp van Jan Taminiau of de Belgische ontwerper Natan?" https://t.co/jlYgdE0bFY #Prinsjesdag2021 — Libelle (@Libelle) September 21, 2021

Tweede Kamerleden Kati Piri (PvdA), Salima Belhaj (D66) en Derk Boswijk in de Grote Kerk.

Na weken intensieve samenwerking vandaag met @SalimaBelhaj en @KatiPiri even in een andere setting. Laten we dit wederzijdse vertrouwen koesteren ?? #Prinsjesdag pic.twitter.com/HpjI1Ae7fU — Derk Boswijk (@DerkBoswijk) September 21, 2021

12.30

CDA-Kamerlid Hilde Palland Mulder draagt weer een bijzondere creatie uit ‘haar’ provincie Overijssel. Dit jaar betreft het een kraag en tas van kwartjes, gemaakt door kunstenaar Hinke Luiten uit Deventer, gecombineerd met een rode jurk, schoenen en hoed.

#Prinsjesdag2021

Dit jaar draag ik weer iets uit onze @ProvOverijssel: de kwartjeskraag & -tas van kunstenares Hinke Luiten uit Deventer.

Het gaat immers vandaag over de plannen en besteden van geld volgend jaar.

En kun je nog van een dubbeltje een kwartje worden? pic.twitter.com/mxoebUGtUt — Hilde Palland Mulder #CDA (@Hilde_PM) September 21, 2021

Tweede Kamerleden Lisa van Ginneken (GroenLinks) en Queeny Rajkowski (VVD) maken een selfie in de Ridderzaal. Nu zien we ook de hele hoed van Van Ginneken, die eerder vanochtend al een mysterieuze close-up van haar hoed deelde.

Als je op de foto wilt met @LisaGinneken maar je mag niet over het kleed lopen. #Prinsjesdag2021 #teamdigital pic.twitter.com/lU8aVPz6SL — Queeny Rajkowski (@QueenyRaj) September 21, 2021

Tweede Kamerleden Jorien Wuite (D66) en Laura Bromet (GroenLinks).

Ons jaarlijkse fractieportret pic.twitter.com/54SySMBGan — Laura Bromet ? (@LauraBromet) September 21, 2021

12.00

Een fraai kleurenpalet bij de VVD.

Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) draagt een subtiele gebreide das met stippen. De hoed van collega-kamerlid Attje Kuiken (PvdA) is gevouwen als origami.

Pim Sedee, journalist en presentator bij Telegraaf en Rtl, spot Sylvana Simons, fractievoorzitter van Bij1, in een <em>headwrap</em> met levendige print. Liliane Ploumen, lijsttrekker van de PvdA, draagt een klein hoedje in knallend rood en roze.

Sylvana Simons knalt er vandaag uit met deze kleurrijke “headwrap”. #top voor haar 1e #prinsjesdag pic.twitter.com/6rmi5lZoYp — Pim Sedee (@PimSedee) September 21, 2021

De fractie van de Christenunie is er klaar voor.

Liane den Haan, fractievoorzitter van Fractie Den Haan, in rood - met op de boord van haar mantel het blauwe vergeet-mij-nietje van Alzheimer Nederland.

Rood is de kleur vandaag en..met de speld van @alzheimernl #Prinsjesdag2021 pic.twitter.com/oLr3mYOpNf — Liane den Haan (@LianedenHaan) September 21, 2021

CDA-kamerleden Anne Kuik en Mona Keijzer werden dit jaar gestyled door mbo-studenten: “Vakmensen met gouden handen.”

Kamerleden gestyled door #mbo’ers. @AnneKuik: “Een bezoek aan de salon is voor mij en @cdavandaag een traditie geworden. Hoe fijn is het om door deze #vakmensen mooi gemaakt te worden. Op deze manier kunnen we het #vakmanschap in de kijker zetten. Dat verdienen deze toppers!” pic.twitter.com/7aWxXv5YXX — WorldSkills NL (@WorldSkillsNL) September 21, 2021

Vandaag m’n eerste Prinsjesdag. Bijzonder om mee te maken! https://t.co/Bpo2WpkG9a — Peter de Groot (@pedegro) September 21, 2021

11.00

Lisa van Ginneken, Tweede Kamerlid voor D66, deelt alvast een sneak peek van haar hoed.

09.30

Esther Ouwehand, fractieleider van Partij van de Dieren, draagt een hoge hoed in de vorm van een boomstam en een jurk met een print van gebladerte. De boodschap: de subsidie voor biomassa, waarvoor veel hout wordt gekapt, moet stoppen. Daarnaast vraagt Ouwehand met haar outfit aandacht voor klimaatproblematiek in het algemeen. “In de troonrede komt een belangrijk onderwerp als de leefbare aarde bijna niet aan bod,” aldus Ouwehand tegenover het AD. “We willen niet alleen met debatten en Kamervragen maar ook met expressieve politiek dat op de agenda zetten.”

Kappen met kappen! Dat is het thema van de outfit van @EstherOuwehand deze #Prinsjesdag.



We hebben onze bomen nodig. Voor de dieren, voor schone lucht, om de opwarming van de aarde tegen te gaan en dus ook voor onze kwaliteit van leven. ?



Lees meer ? https://t.co/NYh4vluB03 pic.twitter.com/eAv5JDwQkE — Partij voor de Dieren (@PartijvdDieren) September 21, 2021

Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, heeft voor vandaag een zonnige outfit gekozen met klein rieten hoedje.

Het zonnetje in huis pic.twitter.com/xBIkLfgISL — Laura Bromet ? (@LauraBromet) September 21, 2021

Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) heeft voor vandaag een nieuwe hoed aangeschaft in de vorm van een witte bloem.

Vandaag #Prinsjesdag dus weer een nieuw hoedje ? pic.twitter.com/n8nq0WknMm — Joba van den Berg (@JobaCDA) September 21, 2021

Saskia Kluit, senator in de Eerste Kamer voor GroenLinks, is in alle vroegte onderweg naar Den Haag in een felrode fedora.

In het ochtendgloren naar #prinsjesdag.

Lekker lopen, lekker treinen.



Ben benieuwd naar het verhaal van de koning. pic.twitter.com/byi6nX2aJo — senatorsaskia (@senatorsaskia) September 21, 2021

