Hoe transparantie hoort te zijn, volgens Kuyichi

Het duurzame denimmerk lanceerde z’n meest uitgebreide Sustainability Report tot nu toe.

Als je aan de mode-industrie denkt, is transparantie niet het eerste woord dat in je opkomt. Anno 2020 communiceren veel merken nog steeds summier over hun productieproces en hun resultaten, áls ze het al doen. Kuyichi wil daar verandering in brengen. Het duurzame denimmerk lanceerde vorige week zijn meest uitgebreide en gedetailleerde Sustainability Report tot nu toe. Het bevat alles waar Kuyichi het afgelopen jaar aan heeft gewerkt, op elk gebied. Met deze insteek hoopt Kuyichi ook andere merken te inspireren om open te zijn over hun keuzes.

Peter Schuitema, CEO van Kuyichi, heeft zijn merk als doel gesteld om toe te werken naar 100% transparantie. “Alleen als we inzicht krijgen in onze eigen keten en die van anderen, kunnen we gezamenlijk effectief de industrie verduurzamen”. In het Sustainability Report 2019 deelt Kuyichi zijn resultaten van het afgelopen jaar, voor zowel de sociale als de milieu-impact die het merk het afgelopen jaar maakte. Maar dat is lang niet alles. Ook wordt de lezer op een toegankelijke manier meegenomen in de productieketen. Schuitema: “We vinden het belangrijk dat we niet alleen laten zien wat wij als merk hebben behaald, maar ook de lezer een beetje opvoeden welke reis je spijkerbroek al heeft gemaakt voordat hij in je kast belandt. Het is een enorm proces dat bestaat uit veel verschillende stappen. Veel mensen zijn zich daar totaal niet van bewust. Zo gaat een kledingstuk alleen al in de naaiproductielijn door minstens twintig paar handen.” De toevoeging van deze kennis maakt het Sustainability Report een interessant document voor iedereen die meer wil weten over het verhaal achter zijn kleding.

“Let’s be open and give you a truthful insight into our production process”

- Kuyichi, Sustainability Report 2019 -

Een aantal resultaten uit het Sustainability Report:

Op het gebied van design legt Kuyichi sinds 2019 een nog grotere focus op het creëren van een zo lang mogelijke life span van de collectie (middels premium kwaliteit en de perfecte fit voor elk lichaam) en circulariteit/recycling.



Kuyichi heeft in 2019 wederom stappen gemaakt in het gebruik van nog duurzamere materialen. Zo zit in meer dan 56% van de spijkerbroeken gerecyclede vezels.

Samen met retailer De Rode Winkel in Utrecht lanceerde Kuyichi De Utrechtse Jeans, die deels werd gemaakt van oude jeans van Utrechters.

Na de vegan patch van Jacron (gerecycled papier) is Kuyichi in 2019 begonnen met het gebruiken van een vegan patch met een nog lagere milieu-impact, voornamelijk gemaakt van maisafval.

Over de gehele collectie gemeten gebruikt Kuyichi 77% minder water in het denim wasproces tijdens de productie, vergeleken met conventionele wasmethoden.

Kuyichi gebruikte als eerste denimmerk wereldwijd de Ecoverde gerecyclede polyester naaigaren van Coats en zal deze in 2020 in alle jeans gaan gebruiken. In de loop van 2020 wordt al het naaigaren voor denim omgezet naar gerecycled polyester.

In 2019 heeft Kuyichi een Life Cycle Assessment (LCA) uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de impact van de collectie. Hierbij is het volledige productieproces tot in detail in kaart gebracht en er zijn verbeterpunten voor elk onderdeel van de keten gedefinieerd.

Om te vechten voor nog meer transparantie in de mode-industrie tekende Kuyichi in november 2019 de Transparency Pledge. Dit houdt onder andere in dat Kuyichi vanaf nu minimaal twee keer per jaar zijn volledige supplierslist op de website updatet, inclusief adresgegevens en details.

Begin 2020 werd Kuyichi officieel member van de Fair Wear Foundation, waarmee het merk zich nog dieper committeert aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij zijn fabrikanten.

Ook heeft Kuyichi zichzelf concrete en realistische doelen gezet voor de komende jaren:



In 2020 heeft Kuyichi het volledige overzicht in zijn de water footprint van zijn jeans en hoe het merk deze nog meer kan verbeteren.

In 2020 heeft Kuyichi nog beter overzicht in het begin van zijn productieketen, de oorsprong van het katoen

In 2021 lanceert Kuyichi een nieuw circulair businessmodel pilot in samenwerking met onder andere Circle Economy.

Uiterlijk in 2025 worden alle jeans geproduceerd met low impact washes.

Uiterlijk in 2025 worden alle denimstoffen geverfd met verbeterde low impact technieken

Zo wil Kuyichi laten zien dat het merk niks te verbergen heeft en actief op weg is om één van de weinige merken te worden die 100% transparantie nastreven. Schuitema: “Ik geloof in 100% transparantie. Als je alles doet vanuit de drive om de wereld mooier te maken en niet alleen maar om je eigen zakken en ego te vullen, heb je – als het goed is – niks te verbergen. We zijn ontzettend trots op wat we hebben bereikt en ik zie geen reden om iets achter te houden. Natuurlijk kan het altijd transparanter, ook wij werken nog steeds aan nog beter inzicht in onze productieketen. Maar zodra we dat hebben, zullen we dat meteen openbaar maken. Ik hoop dat meer merken de komende jaren open durven zijn. Alleen zo kunnen we de industrie écht verduurzamen”.