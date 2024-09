Hoe zal Givenchy eruit zien onder leiding van Sarah Burton?

Met de benoeming van Sarah Burton tot creatief directeur van Givenchy is een van de laatste raadsels in de modewereld opgelost. Burtons aanstelling, die maandag bekend werd gemaakt, maakt haar de achtste persoon die het roer van het Franse modehuis overneemt. Haar benoeming komt op een moment dat zowel LVMH als Kering onder vuur liggen vanwege het gebrek aan vrouwelijke creatief directeuren aan het hoofd van grote luxe modehuizen. Vanuit dat perspectief is haar aankondiging een stap vooruit, maar er zijn enkele tekenen dat haar toekomstige visie in het verleden van het modehuis verankerd zou kunnen zijn.

Aangezien haar debuut voor het merk pas in maart volgend jaar is, heeft FashionUnited de tijd genomen om te speculeren over hoe Givenchy's toekomst eruit zou kunnen zien en waarom Burton de juiste persoon voor de job is.

Parallellen, merk-DNA en duistere romantiek

Voor nostalgici is Burtons overstap naar Givenchy een laatste ode aan haar mentor, Alexander McQueen. De wijlen ontwerper was zelf van 1996 tot 2001 creatief directeur bij Givenchy. In veel opzichten lijkt Burtons overstap de enige denkbare weg voor de ontwerpster die het grootste deel van haar carrière nauw verbonden was met de man die haar in 1996 als stagiaire aannam. Burton werd oorspronkelijk zelfs fulltime in dienst genomen bij het label McQueen, terwijl de oprichter zijn tijd verdeelde tussen de twee huizen.

Haar benoeming decennia na McQueen is veel minder controversieel dan die van haar mentor destijds, toen hij op slechts 27-jarige leeftijd de prestigieuze positie van artistiek leider overnam en de grenzen van wat een couturehuis kon zijn, verlegde. De ontvangst was toen op zijn best lauw, en toch hebben McQueen en zijn 18 collecties sindsdien niet alleen de geschiedenis van Givenchy, maar ook die van de mode - en enkele van de collecties van Burton - vormgegeven.

Alexander McQueen SS20 verwijst naar Givenchy SS99 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Alexander McQueen FW22 verwijst naar Givenchy FW97 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een van de grootste verschillen tussen Burton en haar leermeester, die ooit tegenover de Franse krant Le Figaro verklaarde dat hij "geen respect" had voor Givenchy-oprichter Hubert de Givenchy en de baan alleen had aangenomen omdat hij van mode hield, is dat Burton zowel het nodige respect heeft om een huis en zijn geschiedenis te eren, als het talent om het naar de toekomst te leiden.

In de verklaring over haar aankondiging zei de ontwerpster dat ze enthousiast was om het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van dit iconische huis te schrijven en haar eigen visie, gevoeligheid en overtuiging in Givenchy te brengen, voordat ze het Franse huis een "juweel" noemde.

Puur chronologisch gezien volgt Burton echter niet Alexander McQueen op, maar Matthew Williams, die het huis drie jaar lang leidde voordat hij het in januari vorig jaar verliet. De benoeming van Williams en zijn daaropvolgende herontwerp van Givenchy was sterk gericht op een jonger publiek van generatie Z, dat hij eerder had aangetrokken met zijn eigen merk Alyx 9S.

Zijn benoeming deed in zekere zin denken aan de misschien wel bekendste periode in de geschiedenis van het merk, toen Riccardo Tisci het merk van 2005 tot 2017 naar het tijdperk van sociale media, streetwear en hype bracht. Ook al kon het uiteindelijk niet zo doorbreken als Tiscis.

Toen Tisci in zijn tijd bij Givenchy kwam, struikelde het merk, nadat het in korte tijd door een aantal creatief directeuren was geleid - een situatie die sterk lijkt op de huidige. In 2011, enkele jaren na Tisicis aantreden, zei Marco Gobbetti, de toenmalige baas van Givenchy, in een interview met de Financial Times dat het merk "een chaos zonder identiteit" was geweest. Tisici slaagde erin de "puinhoop" op te ruimen en het merk een frisse wind te geven. Een taak die nu op Burton wacht.

Givenchy Couture Spring 2017 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De parallellen tussen Tisci en Burton zijn echter niet alleen te vinden in de staat van het huis ten tijde van hun benoemingen. Hun artistieke parallellen vallen misschien niet direct op, althans niet als je kijkt naar de met rottweilers bedrukte hoodies en sweatpants die de Italiaan destijds bij Givenchy introduceerde.

Als je je echter concentreert op zijn couture-presentaties, dan valt op dat hun gevoeligheden, een duistere romantiek die zich soms sterk baseert op religieuze iconografie, en een subversiviteit van de traditionele schoonheid, elkaar overlappen.

De vrouwen aan het hoofd van Givenchy

Ook Burton en haar enige voorgangster, Clare Waight Keller, delen niet alleen het geslacht, maar ook het talent om een dialoog tussen het traditioneel vrouwelijke en het mannelijke op de catwalk te creëren. Waight Keller heeft het merk misschien teruggebracht naar een rijper publiek waar Givenchy toen nog niet klaar voor was, maar ze gaf het merk ook een gevoel van magisch realisme - hoewel een groot deel van haar inspiratie uit het archief van Hubert de Givenchy kwam.

Ze kleedde mannen in gewaden, in pakken met uitgesproken schouders in zachte kleuren en pareloorbellen, terwijl vrouwen een vleugje aristocratische couture kregen, die echter af en toe werd gekroond met een zekere hardheid of subversiviteit, zoals latex en traditioneel mannelijk maatwerk.

Alexander McQueen FW20 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Givenchy FW20 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dat geldt ook voor Burtons McQueen, waar ze in de loop der jaren de symbolen die ooit door Alexander McQueen werden gedicteerd, zowel heeft doorontwikkeld als zich eigen heeft gemaakt. Ze is zeker geen realist, een dromerige kwaliteit spookte altijd door haar creaties en toch heeft ze in de loop der jaren met een groeiende focus op draagbare mode ook het ooit zo centrale thema van het vertellen van verhalen steeds meer naar de achtergrond gedrongen.

Het zal echter interessant zijn om te zien waar de focus zal liggen als de ontwerpster haar visie voor Givenchy onthult, hoewel ze hoogstwaarschijnlijk op de een of andere manier traditie en avant-garde zal verenigen.

Sarah Burton is de last van een erfenis, waarvan er bij Givenchy veel zijn, niet vreemd. Het valt nog te bezien hoe ze het zich precies eigen zal maken, maar één ding is nu al duidelijk: het merk heeft gekozen voor vakmanschap, ambacht en visie, in plaats van opnieuw te proberen op de hype-trein te springen.