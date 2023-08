In het kort: Dit wilt u weten over Belgische luxemerk Maison Ullens

Belgische luxemerk Maison Ullens doet de boeken toe. De Belgische mode-industrie verliest hiermee een van de gevestigde merken.

Maison Ullens werd in 2011 opgezet door Myriam Ullens de Schooten in Brussel, zo is te lezen op de website van het merk. De reden achter de oprichting is een gemis aan luxueuze alternatieven voor een elegante, comfortabele reisgarderobe. De reizen van Ullens de Schooten dienen altijd als inspiratie voor de collecties. Het doel was om een reisgarderobe aan te kunnen bieden waar met een minimum aantal kledingstukken een maximum aantal looks gecreëerd kunnen worden. Het merk is te omschrijven als ‘ingetogen luxe’. De focus bij het merk lag op premium breigoed van kasjmier. Deze items werden aangevuld met diverse lederen items. De collecties worden geproduceerd in Italië.

Maison Ullens FW22 Credits: Maison Ullens / Martina Bjorn

Maison Ullens FW22 Credits: Maison Ullens / Martina Bjorn

Het Belgische modehuis werkte in het verleden al samen met diverse ontwerpers. Zo waren Haider Ackermann en Véronique Leroy al gastontwerpers. Leroy introduceerde ongedwongen snits in de waarden van het modehuis terwijl Ackermann het spel tussen androgyn en ultrafeminien implementeerde bij Maison Ullens. De invloed van Leroy en Ackermann was nog jaren goed te voelen bij het merk.

Begin 2023 neemt het merk echter een andere stap en stelt het merk de Belgische ontwerper Christian Wijnants aan als permanente creatief directeur van het merk. Wijnants en Ullens vinden elkaar onder andere in hun liefde voor knitwear en vrouwelijke silhouetten. “Maison Ullens is een prachtig modehuis omdat het hele mooie breisels maakt, de kwaliteit is extreem hoog. Er zijn veel mooie fabrieken waarmee we samenwerken. Je kunt geen nee zeggen tegen een samenwerking met zo'n mooi merk, dat werkt met fabrieken die allemaal in Europa staan - bijna allemaal in Italië - met machines en technieken die echt top zijn. Ik ben echt blij dat ik het kan doen.” Kort na de bekendmaking van zijn aanstelling vertelt Wijnants aan FashionUnited dat hij actief samenwerkt met Myriam Ullens. Zij geeft de ontwerper input en Wijnants ontwerpt.

Het modehuis opende eigen boetieks in Parijs (Rue de Marignan), New York (Madison Avenue) en Aspen (East Hopkins Avenue). Ook werkte het samen met warenhuizen Neiman Marcus, Le Bon Marché en Farfetch.

Op 29 maart 2023 overlijdt bezieler Myriam Ullens. Als gevolg hiervan valt uiteindelijk het doek voor het Belgische luxemerk.

Maison Ullens SS22 Credits: Maison Ullens / Turbulence PR

Maison Ullens SS22 Credits: Maison Ullens / Turbulence PR