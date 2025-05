Met Gala 2025: Zwarte cultuur en mode in de schijnwerpers

New York - De beroemdheden bestormden maandagavond de trappen van het extravagante gala van het Metropolitan Museum in New York. Dit jaar werd het gala gekenmerkt door de aanwezigheid van Kamala Harris en een eerbetoon aan de invloeden van zwarte cultuur op de mode, een thema dat resoneert in het Amerika van Trump.

Voor één avond veranderen de trappen van het museum aan 5th Avenue in Manhattan, grenzend aan Central Park, in de meest bekeken rode loper op sociale media.

Het evenement dient om het Costume Institute te financieren, de modeafdeling van het New Yorkse museum. Het trekt fashionista's aan die urenlang op de stoep wachten om een foto te maken met hun smartphone. Een van de eersten die deze ‘Oscars van de mode’ verblindde, was actrice en muzikant Teyana Taylor (die in 2022 een jurk van Iris van Herpen droeg). Ze poseerde in een outfit met oneindig veel details: een wandelstok in haar hand, een gevederde hoed op haar hoofd. Ze draagt een kostuum verfraaid met zilveren kettingen over een getailleerd gilet met knopen, onder een indrukwekkende, gloeiende rode cape waarop rozen zijn getekend.

Zwangere Rihanna

Even uitbundig is Diana Ross, die voor een sleep van meerdere meters lang loopt waarop de namen van haar kinderen en kleinkinderen zijn geborduurd. Zoals elk jaar liet Rihanna op zich wachten. Maar ze profiteerde van de avond om een foto van zichzelf te publiceren, met een ronde buik, in de straten van New York, synoniem voor een derde kind op komst met A$AP Rocky, rapper en de eerste creatief directeur van het brillenmerk Ray-Ban.

“Dank je, dank je, dank je (...) we zijn heel blij”, bevestigde de rapper op de trappen van het Met.

Rihanna, miljardair en zakenvrouw, arriveerde uiteindelijk erg laat, met een hoed met brede rand op haar hoofd, een grijze rok die aan de achterkant was vastgeknoopt en een mini-jas om haar ronde buik beter te laten zien.

Enkele dagen na het uitspreken van haar eerste grote toespraak na haar nederlaag bij de presidentsverkiezingen van november, nam Kamala Harris ook deel aan het gala, volgens een foto die door de account van de Democratische Partij op X werd verspreid.

Rihanna arriveerde op het Met Gala 2025 in New York Credits: Andrea Renault / AFP.

Ze droeg een zwart-witte zijden jurk, ontworpen door Off-White ontwerper IB Kamara, maar ze werd niet gezien op de trappen voor de tientallen camera's en lenzen die aan weerszijden stonden opgesteld.

Sociale media

Het gala is bij uitstek een society-avond en een van de meest selectieve evenementen ter wereld, waar een plaats aan tafel 75.000 dollar kost, volgens cijfers van de New York Times.

In 2025 zou de avond 31 miljoen dollar moeten opleveren, onthulde de algemeen directeur van het Met, Max Hollein.

De hogepriesteres van de mode, de hoofdredacteur van Vogue, Anna Wintour, heeft er ook een evenement van gemaakt dat is afgestemd op sociale media, met het thema dat samenvalt met de grote jaarlijkse tentoonstelling van het Costume Institute.

In 2025 is het een ambitieuze verkenning van de invloeden van de zwarte diaspora op de Amerikaanse mode, zoals het zwarte dandyisme, een esthetiek die is geërfd van de slavernij en een symbool is geworden van elegantie en emancipatie.

“Black Lives Matter”

Het thema ‘Superfine: Tailoring Black Style’ sluit aan bij de bredere zoektocht naar meer diversiteit binnen Amerikaanse culturele instellingen. Het komt vijf jaar na de wereldwijde antiracismeprotesten van de Black Lives Matter-beweging, die ontstonden na de dood van George Floyd – een zwarte man die om het leven kwam door politiegeweld.

Het krijgt een bijzondere dimensie op het moment dat Donald Trump, terug aan de macht, de federale fondsen schrapt voor elk initiatief ter bevordering van diversiteit.

“Het is duidelijk dat deze tentoonstelling vele jaren geleden is gepland en dat we niet wisten wat er in de politieke arena zou gebeuren, maar het krijgt een nieuwe betekenis en een nieuwe bestaansreden”, benadrukte Anna Wintour tegenover AFP. Ze steekt haar steun aan de Democratische Partij niet onder stoelen of banken.

Op de trappen wordt de complexe geschiedenis van de zwarte invloeden op de mode in al haar vormen herzien. De nieuwe rapster Doechii draagt een afro en een dikke sigaar bij een kort jasje en een korte broek van Louis Vuitton.

Acteur Colman Domingo, aangewezen als co-voorzitter van de editie van 2025, draagt een koningsblauwe cape als eerbetoon aan wijlen André Leon Talley - de eerste Afro-Amerikaanse creatief directeur bij Vogue.

LeBron afgezegd

Andere co-voorzitters van het gala zijn Formule 1-coureur Lewis Hamilton, die paradeert in een onberispelijk crèmekleurig pak, passend bij zijn baret en schitterende diamanten, terwijl artiest Pharrell Williams een kort wit jasje draagt dat is ingelegd met parels.

Erevoorzitter van de avond, de levende legende van het Amerikaanse basketbal LeBron James, moest verstek laten gaan vanwege een knieblessure.

Maar de sportsterren, die steeds vaker op de mode catwalks te zien zijn, zijn er wel, van turnkampioene Simone Biles tot sprintster Sha'Carri Richardson, tot de nieuwe sterren van het damesbasketbal, Angel Reese, Sabrina Ionescu of Breanna Stewart.