Max Mara lanceert spel op Roblox: ‘Voor mensen die mode willen begrijpen op een spelende wijze’

Italiaans modehuis Max Mara debuteert zijn eerste modegame op het populaire online gameplatform Roblox. Het spel heet ‘Max Mara Coats Adventure’. Het project is een samenwerking met de in Milaan gevestigde ontwerpstudio We Are Muesli en het Brits-Amerikaanse bedrijf Poptropica Ltd, gespecialiseerd in het ontwikkelen van Roblox-ervaringen.

Het spel heeft als doel ‘educatie, kennis en empowerment’ aan te moedigen, aldus ontwerpster Claudia Molinari van We Are Muesli. Via een ‘making of video’ op YouTube deelt ze dat het spel gemaakt is voor mensen die mode willen begrijpen op een spelende wijze. Spelers kunnen door de virtuele wereld van Max Mara rondlopen, rennen, springen en rijden - weliswaar in de luxe jassen van Max Mara en vergezeld door talloze teddyberen. De digitale wereld bestaat uit drie zones. Te weten: ‘Pattern Lab’, een virtueel naaiatelier waar gebruikers kledingstukken leren maken door puzzels op te lossen; ‘Color Parkour’, een ruimte vol cursussen waar gebruikers meer te weten komen over kleurpaletten; en ‘WunderKammer’, een ruimte waar gebruikers ‘daimons’ kunnen maken, online dieren die bij de spelers kunnen blijven.

Modemerken ontdekken een voor een de waarde van het in 2006 gelanceerde gameplatform. Een greep uit de lijst: H&M lanceerde begin dit jaar ‘Loooptopia’ voor de H&M-klant die van digitale mode houdt; Tommy Hilfiger heeft sinds 2021 een samenwerking met Roblox via het spel ‘Tommy Play’. Gucci lanceerde in 2021 zijn eigen virtuele dorp, ‘Gucci Town’, op het gameplatform. Een Gucci-tas werd datzelfde jaar op Roblox verkocht voor meer dan de ‘echte’ retailwaarde.

Max Mara is de laatste in een reeks modehuizen die zich heeft aangesloten bij Roblox. “Waar traditie en innovatie elkaar ontmoeten", aldus de omschrijving van het spel. “Een unieke digitale ervaring die meer dan 70 jaar geschiedenis omzet in een elegante, fantasievolle virtuele speeltuin.”