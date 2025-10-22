Meer dan denim: GANG's creatieve antwoord op de tijdgeest

GANG staat bekend om zijn denim-erfgoed: authentieke wassingen, moderne pasvormen en een duidelijke visie. Maar achter het 'blauwe goud' ontrafelt een creatief universum dat zich voortdurend ontwikkelt. Naast denim winnen innovatieve katoeninterpretaties, bijzondere materialen en nieuwe ontwerptechnieken steeds meer aan belang, zowel voor het ontwerpproces als voor het winkeloppervlak.

Van blauw bloed tot hybride stijlen

“We transformeren succesvolle denimstijlen naar een authentieke katoenlook”, legt Yvonne Weitl, hoofd design bij GANG, uit. Het gaat hierbij niet alleen om een verandering van materiaal, maar om een nieuw spel met oppervlakken en draageigenschappen: “De grens tussen katoen en denim vervaagt steeds meer, voor ons is de look doorslaggevend.”

Een bijzonder experimenteel hoogtepunt is de imitatie van denim op katoen. “We printen op katoenen materialen en imiteren de structuur, wassing en uitstraling van denim”, aldus Weitl. Het resultaat zijn hybride stijlen met de uitstraling van denim. Ze openen een nieuwe dimensie van de denimstijl met een authentieke denimbehandeling. Materiaalbewust, verrassend en harmonieus geïntegreerd in de collectie, staan ze voor een moderne lichtheid met diepgang.

Van corduroy tot print: de rode draad van innovatie

Met corduroy, punto jersey en nieuw ontwikkelde wassingen heeft GANG de afgelopen seizoenen al laten zien hoeveel ruimte er is voor de doorontwikkeling van het denim-DNA. “De wens voor iets bijzonders is gebleven, maar de weg ernaartoe is nu veelzijdiger”, zegt Weitl. De veelzijdigheid wordt weerspiegeld in de materiaalkeuze en de silhouetten: corduroy-varianten en gewassen platweefsels concurreren niet met denim, maar bouwen het idee stilistisch en commercieel verder uit. Doorslaggevend is het creatieve handschrift dat alle lijnen met elkaar verbindt. “Nieuwe benaderingen worden stap voor stap geaccepteerd. Een veranderde invalshoek levert vaak al de beslissende innovatie-impuls op.”

“94ODELIA”. Beeld: GANG

Helden van het seizoen

Twee modellen belichamen het idee van innovatie door vertrouwdheid bijzonder sterk. Met “94ODINA” presenteert GANG een barrel fit met een coole nonchalance in “Brina Wash”, een verftechniek die diepte creëert en de used look combineert met een mondaine elegantie. De opvallende corduroy-structuur zorgt voor een tactiele spanning en maakt de stijl tot een allrounder met een twist. De fijne ribstructuur van de “94THELMA” benadrukt de wijde straight fit van gewassen indigo-corduroy en interpreteert de klassieke denimlook op een verrassend zachte manier. “Corduroy ontmoet indigo – het blauwe bloed stroomt ook door katoen”, aldus Weitl.

“94THELMA”. Beeld: GANG

Brug naar de zomer

De creatieve brug naar Lente/Zomer 2026 is al geslagen: corduroy-looks worden doorontwikkeld met fijne indigo-strepen, denimlooks worden op een katoen-linnenmix geprint en het zomerse ‘indigo-gevoel’, zoals Weitl het noemt, wordt opnieuw geïnterpreteerd met luchtige materialen en de altijd authentieke GANG-twist.

“Denim blijft sterk, maar corduroy en platweefsels gaan hand in hand mee”, vat ze samen. Conventionele verwerkingstechnieken blijven de basis, maar bijzondere wassingen, nieuwe printtechnieken en materiaalcombinaties maken het label zo relevant: actueel, met een duidelijke visie, creativiteit en een scherp gevoel voor wat mode vandaag de dag nodig heeft.

OVER HET MERK Lees meer over GANG op de bedrijfspagina