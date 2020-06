Michael Kors doet niet mee aan New York Fashion Week in september

New York - Michael Kors heeft aangekondigd dat hij zijn lente/zomer 2021-collectie niet showt op de New York Fashion Week in september, ervan uitgaande dat de modeweek dan plaatsvindt. In navolging van Gucci en Saint Laurent is Kors de laatste grote ontwerper die afscheid neemt van de traditionele modekalender.

New York Fashion Week staat, ondanks de Covid-19 zorgen, nog steeds op de planning voor september. Kors is van plan ergens tussen half oktober en half november een presentatie te geven. Over de presentatievorm wordt nog nagedacht.

Michael Kors Collection zal vanaf nu twee collecties per jaar presenteren en produceren, een voor de lente/zomer en een voor de herfst/winter, waarmee een einde komt aan de pre-collecties. Volgens de ontwerper is deze stap een poging een meer gestroomlijnde aanpak op de verkoopvloer te creëren.

"Dat de modekalender moet veranderen, is iets waar ik al lange tijd over nadenk," zegt Kors in een verklaring. "Het is spannend de open dialoog over de kalender te volgen die in de modewereld - van Giorgio Armani , Dries Van Noten , Gucci en YSL tot grote retailers over de hele wereld - gaande is over manieren waarop we kunnen vertragen en onze manier van werken kunnen verbeteren. We hebben allemaal tijd gehad te reflecteren en analyseren, en ik denk dat velen het erover eens zijn dat het tijd is voor een nieuwe aanpak voor een nieuw tijdperk.”

Ook Michael Kors wijzigt koers; gaat lentecollectie presenteren in oktober of november

De leveringen van de Michael Kors Collection producten zullen in de lente/zomer- en herfst/winterseizoenen geleidelijk arriveren in de winkel, wat beter aansluit bij de manier waarop klanten vandaag de dag leven en winkelen. "Het is noodzakelijk dat we de consumenten de tijd geven de herfstleveringen, die begin september binnenkomen, in zich op te nemen en hen niet te verwarren met een overvloed aan extra ideeën, nieuwe seizoenen, producten en beelden," stelt Kors in het persbericht.

"Tot eind jaren negentig werden de New Yorkse lentecollecties getoond van eind oktober tot begin november, na de Parijse collecties," meldt Kors. "Die kalender was een paar decennia leidend en werkte vrij soepel. En in deze tijd met de snelheid van de sociale media, is een collectiepresentatie dichter bij het moment van levering logisch voor mij.”

"We moeten terug naar het idee dat september en maart toonaangevende maanden zijn voor de start van seizoensgebonden verkoop voor de consument," zegt Kors in een verklaring. "Dit zijn de maanden waarin belangrijke redactionele en mediacontent wordt gepubliceerd, wanneer het weer begint te veranderen en wanneer mensen klaar zijn nieuwe collecties en producten te absorberen - die ze onmiddellijk kunnen dragen en aanschaffen. Met dit alles in gedachten zullen we ook opnieuw beoordelen wanneer we de herfst/wintercollectie zullen onthullen aan de pers en het publiek - hoogstwaarschijnlijk ergens tussen half maart en half april.”

Bovendien gaat het bedrijf de collectie aan retailers verkopen voordat de collectie wordt onthuld aan het publiek en de pers, zodat de toeleveringsketens en fabrieken voldoende tijd hebben voor het produceren en verschepen van de nieuwe kleding en accessoires. Het doel is een gezonder tempo te creëren, legt Kors uit, waaraan hij toevoegt: "Ik heb het gevoel dat deze veranderingen al lang hadden moeten plaatsvinden en een enorme win-win zullen zijn, vooral voor de consument".

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com