Mode na de pandemie: de nieuwe streetwear regels

Londen - In een post-pandemische mode-economie zullen comfort en veelzijdigheid de sleutelwoorden zijn voor merken.

Streetwear is bij uitstek geschikt voor de beschermende en functionele functies waar consumenten al naar op zoek zijn. Merken die zich voorbereiden op de volgende voorjaars- en herfst 2021 collecties zullen de manier waarop kleding zowel voor binnen als buiten kan worden gebruikt in overweging moeten nemen; de tactiele stoffen moeten zowel geschikt zijn voor thuiswerken als voor buiten de deur.

Een relaxt silhouet is al een aantal seizoenen een basis kenmerk en is nu essentieel voor de balans tussen functionaliteit en mode. Technische stoffen die reageren op temperatuurschommelingen, antibacterieel zijn en de drager beschermen zijn beïnvloed door outerwear- en skatemerken. Denk aan capuchontruien met houwtje-touwtje sluitingen en technische details zoals bijvoorbeeld getapete ritsen en meerdere zakken voor kleine lederwaren of Covid-19 gerelateerde benodigdheden zoals handreinigingsgel en mondkapjes.

Belangrijke items zijn de trui en het gilet met een gedeeltelijke ritssluiting aan de voorkant. De comeback van het gilet, als trenditem voor 2020 was al voorspeld en zal voorlopig blijven. Beide kledingstukken zijn veelzijdig, functioneel en kunnen geüpdatet worden met seizoenskleuren en duurzame stoffen die inspelen op de gemoedstoestand van de consument die terughoudend is met zijn uitgaven en bewust consumeert.

De logomanie en schreeuwerige prints die lang overheersten in streetwear maken plaats voor een rustigere look, hoewel uitgesproken colour blocking, het combineren van stoffen, en technische innovaties kleding een relevante en nieuwe uitstraling geven.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Wendela van den Broek.