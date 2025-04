Mycelium kleding: Nederlands onderzoek combineert materiaalwetenschap en consumentengedrag

Mycelium, het wortelnetwerk van schimmels, wordt gezien als een duurzaam alternatief voor traditionele mode-materialen. Het is biologisch afbreekbaar, groeit snel en kan in verschillende vormen worden gekweekt. Voor grootschalige toepassing in de mode kent het materiaal alleen nog enkele uitdagingen. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waaronder Marleen Kamperman en dr. Marijke Leliveld, hebben een subsidie van 100.000 euro ontvangen van de Gratama Stichting om dit materiaal verder te ontwikkelen, zo meldt de RUG.

Samenvatting Mycelium wordt gezien als een veelbelovend, biologisch afbreekbaar alternatief voor traditionele mode-materialen, maar is nog te kwetsbaar voor grootschalige toepassing.

Onderzoekers van de RUG ontvangen subsidie om de eigenschappen van myceliumtextiel te verbeteren en consumentenonderzoek te doen naar kleding gemaakt van schimmels.

De mode-industrie toont groeiende interesse in myceliumtextiel, met voorbeelden van herontwerpen door merken als Stella McCartney en Hermès, wat een stap kan zijn richting circulaire modellen.

Mycelium wordt internationaal steeds vaker genoemd als kansrijk biobased materiaal binnen de mode-industrie. Het is volledig biologisch afbreekbaar, groeit snel en kan in allerlei vormen worden gekweekt. Toch is het materiaal nu nog te kwetsbaar voor grootschalige toepassing in kleding, zo meldt RUG in het nieuwsbericht. In samenwerking met Studio Veenhoven richt Kamperman zich daarom op het verbeteren van de eigenschappen van het myceliumtextiel, zodat het geschikt wordt voor gebruik in mode.

Leliveld onderzoekt ondertussen hoe consumenten denken over kleding gemaakt van schimmels. Volgens de onderzoekers is die combinatie van technisch en consumentgericht onderzoek essentieel om het materiaal succesvol op de markt te brengen. “Door de snelle uitwisseling van deze inzichten naar elkaar en dus de wisselwerking tussen materiaalwetenschappen en consumentengedrag werken we toe naar een product waar zowel de industrie als de consument in geïnteresseerd is,” aldus Kamperman in een nieuwsbericht van RUG.

De Gratama Jubilee Gift is een eenmalige prijs voor een multidisciplinair onderzoeksproject, toegekend ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Gratama Stichting. De toekenning vond plaats tijdens het symposium The Future of Textiles: Creating Sustainable Ecosystems.

Materiaalinnovatie in de mode-industrie

Het onderzoek van Kamperman en Leliveld sluit aan bij een bredere beweging in de mode richting duurzame en vernieuwende materialen. In de internationale modewereld groeit de belangstelling voor dit soort materiaalinnovatie. Myceliumtextiel wordt onderzocht door zowel gevestigde merken als opkomende labels. Zo hebben onder andere Stella McCartney en Hermès stukken uit hun collecties opnieuw ontworpen met paddenstoelenleer – een materiaalvariant op basis van mycelium.

Als het lukt om myceliumtextiel op industriële schaal toe te passen, kan dit een grote stap betekenen richting circulaire businessmodellen en een lagere milieu-impact.