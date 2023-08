Peclers Paris: Technologiegoeroes en stedelingen op weg naar SS24

Nu het inkoopseizoen lente/zomer 2024 bijna ten einde is, wilde Peclers Paris wat inzicht geven in wat volgens Peclers Paris de komende periode zal domineren voor wie op zoek is naar last-minute inspiratie. De trendanalist en twee van zijn vertegenwoordigers betraden het podium tijdens de meest recente editie van Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) om de voorspelde trends te presenteren.

De kleuren van het seizoen

SS24-collecties van Ludovic de Saint Sernin, William Fan en Kilian Kerner. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Voor de presentatie verdeelde het team de top drie in kleuren die het seizoen zullen definiëren, elk met contrasterende tinten naast elkaar. 'Edgy Khaki', bijvoorbeeld, werd beïnvloed door stedelijk design en bracht een pragmatisch tintje aan het curriculum, in tegenstelling tot 'Cherry Pop', door Peclers omschreven als "vlezig rood" dat een retrovisie op de toekomst weerspiegelt. 'Tech Sensitive' was gekoppeld aan nude tinten met een "tech effect" en zorgde voor een non-binaire kleurkeuze voor het seizoen.

De modernisering van klassiekers

SS24-collecties van Louis Vuitton, LGN and Vetements. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Een centraal overkoepelend thema voor Peclers richtte zich op het putten van invloed uit historische ontwerpen en basisproducten uit het verleden, maar dan op een gemoderniseerde manier. Dit kon in de vorm van extra grote klassiekers, speelse overdreven proporties of 3D-experimenten geïnspireerd door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Belangrijke producten die door het team werden uitgelicht waren onder andere die van herwerkte spijkerjacks, wijduitlopende broeken en corsetterie, terwijl organische gabardine het essentiële materiaal bij uitstek was. Op het gebied van prints, was de richting van technologie ook aanwezig, die met het concept van 'Retro Glitch' werd benadrukt. Primaire kleuren in pixelachtige beelden en vintage-achtige tech-effecten vatten de look samen.

De behoefte aan avontuur

SS24-collecties van Olivia Ballard en Wooyoungmi en FW23-collectie van Ottolinger. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Peclers tweede thema was gewijd aan de nieuwe avonturier, getriggerd door de toenemende bezorgdheid over het oceaanleven en het toegenomen verlangen om te reizen. Hier worden nautische en outdoor geïnspireerde stijlen gecombineerd met de Y2K-esthetiek, wat resulteert in een gemoderniseerde kijk op utilitaire details en technische materialen. Producten in de spotlight voor voor dit thema waren onder andere combatbroeken, lichtgewicht parka's en asymmetrische jurken, allemaal in gedeconstrueerde vormen. Qua materiaal was 'Dirty Denim' een een opvallende verschijning, terwijl "vervormde fauna" en “macroscopische camo” de richtingen van prints domineerden.