PFW Men's FW22: Vijf must-have items voor inkopers

De langverwachte FW22 editie van de Paris Fashion Week Men’s begon op 18 januari en eindigde op 23 januari met ontwerpers die een breed scala aan stijlen en must-have items presenteerden. Ondanks de opkomst van de omikron-variant, werden de meeste shows fysiek getoond. Het vijf dagen durende evenement bevatte Virgil Abloh's laatste Louis Vuitton mannencollectie en Nigo's eerste aan het roer van Kenzo.

Dit zijn de vijf must-have items uit Parijs:

1. Louis Vuitton's jas met geplaatste print

Louis Vuitton fw22/Catwalk Pictures

Virgil Abloh's achtste en laatste collectie voor Louis Vuitton herenmode FW22 zat zo vol met begeerlijke looks dat het lastig is om er maar één uit te kiezen. De keuze viel echter een overjas met riem, opvallende schouders en militaire details. In een knipoog naar eerdere collecties werd 'Het atelier van de schilder’ van Gustave Courbet afgebeeld in een geplaatste print. De jas was uitgevoerd in klassieke camouflagekleuren.

2. Kenzo's geruite pak met 3 knopen

Kenzo fw22/CatwalkPictures

Naast Louis Vuitton was een plek bij de Kenzo show het hot ticket van de week. Voor een met sterren bezaaide eerste rij toonde de oprichter van A Bathing Ape, Nigo , zijn debuutcollectie voor het beroemde merk. Tussen de levendige breisels, kimono details op jasjes en donkere denim utilitaire looks zat een oneindig draagbaar geruit pak. Het jasje was oversized met drie knopen en de broek had een geplooide voorkant. De klaproosspeld (een Kenzo motief) was een leuke touch.

3. Dior's geborduurde sweatshirts en Birkenstock klompen

Dior Homme fw22/Catwalk Pictures

Dior viert dit jaar zijn 75e verjaardag en ontwerper Kim Jones brengt een ode aan de oprichter. Jones nam opnieuw een diepe duik in de archieven van het huis en de collectie was gevuld met klassieke Christian Dior motieven, van cannage quilting tot luipaard prints. Een sweatshirt met gebloemde borduursels was geïnspireerd op een haute couture jurk van Miss Dior uit 1949. Tot de accessoires behoorden twee Birkenstock-klompen, ontworpen door Jones in samenwerking met het schoenenmerk.

4. Loewe's hartvormige bivakmutsen

Loewe/Catwalk Pictures

Jonathan Andersons meest recente collectie voor Loewe zat vol met heldere, LED-verlichte kleding die de rol van kleding in de digitale wereld ter discussie stelde. Het belangrijkste accessoire van de week was de bivakmuts, die bij Loewe de toon aangaf. De versies van Jonathan Anderson waren hartvormig met kijkgaatjes die speelden met het idee van digitale frames. Ze hinten op de nieuwe Instagram-filters waarmee we onszelf zijn gaan vermaken.

5. Wales Bonner's regenboog gebreide trui

Wales Bonner/Catwalk Pictures

De reizen van de avant-gardistische jazztrompettist Don Cherry en zijn echtgenote Moki in de jaren zeventig lijken misschien een obscuur referentiepunt voor een modecollectie. Maar in de context van Grace Wales Bonner's fw22-collectie klonk het heel logisch. Er waren spiegelende gehaakte jurken geïnspireerd op Moki's wandkleden en denim gemaakt van handgeweven katoen gemaakt in Burkina Faso. Het meest opvallende stuk was echter een geribde trui met regenboogstrepen en gehaakte elleboogstukken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.