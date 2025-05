Pitti Uomo: Japanse merk Children of the Discordance op de catwalk

De Japanse ontwerper Hideaki Shikama toont zijn merk Children of the Discordance op de aankomende editie van de herenmodebeurs Pitti Uomo in Florence. De beurs werkt samen met de Japan Fashion Week Organization om vernieuwende internationale mode te presenteren. De show van Shikama vindt plaats op dinsdag 17 juni tijdens Pitti Uomo 108. Zijn collectie wordt ook tentoongesteld in de “Futuro Maschile”-hal op het beursterrein Fortezza da Basso, waar hedendaagse herenkleding centraal staat.

Het is niet de eerste keer dat het merk op Pitti Uomo te zien is. Sinds het debuut op de beurs, dat werd mogelijk gemaakt door de Tokyo Fashion Award, is Children of the Discordance op de voet gevolgd.

Volgens Francesca Tacconi, coördinator Special Events bij Pitti Immagine, valt Shikama op door zijn eigenzinnige aanpak: “We waarderen zijn onafhankelijke denkwijze en het zelfvertrouwen waarmee hij inspiratie uit archieven combineert met invloeden uit de streetwear, altijd met een blik op de toekomst.”

Naast Children of the Discordance verwelkomt Pitti Uomo ook andere internationale merken zoals Homme Plissé Issey Miyake, het Koreaanse Post Archive Faction en de Italiaanse ontwerper Niccolò Pasqualetti. Het thema van deze editie is wielersport.

Over Hideaki Shikama

Hideaki Shikama werd geboren in 1980 en groeide op in Yokohama en Tokio. Tijdens zijn modeopleiding was hij ook actief als skateboarder, rapper en model. Hij werkte in een multibrand-winkel en werd in 2005 directeur van modebedrijf Acycle, waar hij verantwoordelijk was voor de inkoop en ontwikkeling van tientallen merken.

In 2011 richtte hij Children of the Discordance op. Zijn collecties zijn inmiddels te zien geweest in Tokio, New York en Parijs. In 2017 won hij de Tokyo Fashion Award. Samen met zijn team ontwerpt hij alle kleding in Tokio.

"Mijn kleding is geïnspireerd door alle cultuur die ik in mijn jeugd in de Japanse havenstad Yokohama heb ervaren, en ik probeer de essentie van deze cultuur in elk stuk te laten terugkomen", aldus de ontwerper. "De kleding die ik maak, is toegewijd aan de claim op uniciteit, en ik zal dit dagelijks verder onderzoeken."