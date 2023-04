Prada Group domineert Lyst Index, Skims en JW Anderson maken eerste intreden

Prada Group domineert in het eerste kwartaal van 2023 de Lyst Index, de ranglijst van populaire modemerken die wordt samengesteld door modezoekmachine Lyst. Prada staat voor het tweede kwartaal op rij bovenaan de lijst van populairste merken, gevolgd door Miu Miu.

De zoekopdrachten naar Prada stegen met 22 procent en Miu Miu bewoog zich van de vierde naar de tweede plaats op de ranglijst, zijn hoogste ranking sinds de start van de Lyst Index. Het succes van het merk is onder andere te wijten aan een succesvolle Paris Fashion Week show, de belangstelling voor de Miu Miu ‘pocket bag’ en de samenwerking die het merk deed met New Balance.

Versace is de snelste stijger van het kwartaal. Het merk eindigt op de achtste plaats van de ranglijst, vijf plaatsen hoger dan in de voorgaande drie maanden. Donatella Versace trok het afgelopen kwartaal een hoop aandacht door haar FW23 shows in Los Angeles te organiseren tijdens het weekend van de Oscars, enkele dagen nadat Fashion Month was afgelopen. De show genereerde meer dan 39,8 miljoen views op TikTok en het aantal zoekopdrachten naar het merk steeg met 44 procent in de dagen na het evenement.

Ook Burberry deed het goed en steeg drie plekken op de ranglijst, van achttien naar vijftien. De stijging komt nadat Daniel Lee zijn debuut-collectie voor het merk presenteerde tijdens London Fashion Week. Moncler bleef op de derde plek staan, gevolgd door Valentino, en Loewe, die respectievelijk een en twee plekken stegen. Bottega Veneta hield zijn positie op de zesde plek vast, terwijl Dolce & Gabbana zich van de negende naar de zevende plaats bewoog.

Zowel Gucci als Balenciaga daalden zeven plaatsen op de lijst. Beide merken bevinden zich in tumultueuze tijden. Bij Gucci werd in januari Sabato De Sarno tot nieuwe creatief directeur benoemd en het is nog maar recent dat Balenciaga ophef ondervond nadat campagne beelden werden gerelateerd aan kinderpornografie. Gucci daalde van de tweede naar de negende plaats. Balenciaga stond eind 2022 nog op de elfde plaats en zakte nu af naar de achttiende plek. Ook de positie van Dior daalde enkele plaatsen, van acht naar elf.

Skims als opvallende nieuwkomer

Kim Kardashian’s merk Skims is een opvallende nieuwkomer op de lijst. In de afgelopen drie maanden steeg het aantal zoekopdrachten op Lyst met dertig procent, dankzij de vraag naar de ‘sculpt bodysuit’ van het merk, het op twee na populairste product van dit kwartaal. Het in september 2019 gelanceerde Skims trok afgelopen kwartaal onder andere de aandacht door het gebruiken van actrices van populaire serie The White Lotus voor hun Valentijnsdag campagne.

Ook J.W. Anderson verschijnt dit kwartaal voor het eerst in de Hottest Brands-ranglijst. Jonathan Anderson, ook creatief directeur van Loewe, is de derde creatief directeur die in hetzelfde kwartaal aan het roer staat van twee van de merken op de Lyst Index, in navolging van wijlen Virgil Abloh en Miuccia Prada.

Het Belgische Ann Demeulemeester wordt naast Magda Butrym en Khaite door Lyst genoemd als de "Breakout Brands" van dit kwartaal om in de gaten te houden. Bij Ann Demeulemeester werd in december vorig jaar Ludovic de Saint Sernin benoemd als nieuw creatief directeur. In maart presenteerde hij zijn eerste collectie voor het merk.